El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó la modernización de la Aduana Colombia como parte de la estrategia estatal para fortalecer las exportaciones de Nuevo León, atraer inversión extranjera e impulsar la competitividad industrial.

Durante la inauguración de la Convención Nacional Index 2026, el gobernador impartió la conferencia “El Nuevo León que viene: Cómo construir el Estado industrial más competitivo de Norteamérica”, en la que resaltó el procesamiento unificado de carga que se realiza en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Según explicó, el esquema de revisión conjunta busca agilizar el cruce de mercancías y facilitar el comercio internacional, además de contribuir al desarrollo del nearshoring en Nuevo León.

Samuel García destaca Aduana Colombia (cortesía )

Nueva Aduana Colombia amplía su capacidad de operación

El gobernador Samuel García señaló que la Nueva Aduana Colombia pasó de ocho a 16 carriles y cuenta con un esquema de revisión conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses. De acuerdo con el gobernador, el objetivo es reducir los tiempos de cruce y mejorar las condiciones para el transporte de carga.

El tener esta Nueva Aduana es parte muy importante de las exportaciones de Nuevo León. El 82 por ciento de las exportaciones de Nuevo León son americanas. Esta Aduana que hicimos de cero tiene tal nivel de seguridad y de checkpoints. Esta aduana como podrán ver solamente se revisa una vez, revisión conjunta. Imagínense para la competitividad del tema cruzar en 20 minutos o menos. Entonces las revisiones son cada vez más ágiles. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León también mencionó que la infraestructura cuenta con presencia de la Guardia Nacional y de la policía estatal, como parte de las medidas de seguridad implementadas en el recinto.

Añadió que la modernización incluye descuentos de hasta 50 por ciento para incentivar el uso de la aduana y fortalecer el movimiento de mercancías por esta vía.

Samuel García destaca Aduana Colombia (cortesía )

Revisión conjunta busca agilizar el cruce fronterizo de mercancías

Durante la conferencia se realizó un enlace con el jefe de Operaciones Comerciales, Juan Chávez, y David González, jefe de Agricultura, ambos de la CBP. Los representantes explicaron que el modelo aplicado en el Puente Internacional Colombia coordina las inspecciones de las autoridades aduaneras de México y Estados Unidos.

El esquema busca reducir los tiempos de espera, reforzar la seguridad fronteriza y agilizar el cruce fronterizo de mercancías y vehículos comerciales.

También señalaron que el procedimiento incorpora inspecciones agrícolas más rápidas, procesos prioritarios para transportistas participantes y tecnología de revisión no intrusiva. De acuerdo con lo expuesto durante el enlace, estas medidas han generado ahorros superiores a cinco millones de dólares para importadores mediante la recuperación de cargamentos que podrían haberse perdido por contaminación de plagas.

Tenemos un carril designado desde Nuevo León hasta aquí Estados Unidos, siendo el proceso más eficiente, el cruce más eficiente. Juan Chávez, jefe de Operaciones Comerciales de la CBP

Convención Nacional Index reúne al sector manufacturero y exportador

Antes de su conferencia, el gobernador Samuel García encabezó la inauguración de la Convención Nacional Index 2026, encuentro que reúne a empresarios, representantes de organismos industriales, autoridades federales y estatales, así como integrantes del cuerpo diplomático.

El gobernador agradeció a Index por elegir a Nuevo León como sede de la edición y señaló que el encuentro busca fortalecer la colaboración y generar acuerdos para la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación.

La convención se desarrolla bajo el lema “La evolución de la industria manufacturera en Norteamérica” y aborda los desafíos y oportunidades relacionados con la transformación tecnológica, la integración comercial y las cadenas regionales de suministro.

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, señaló que la realización del evento en la entidad reafirma su relevancia como centro manufacturero y exportador. También destacó la importancia de esta actividad para la generación de empleos, la inversión extranjera en Nuevo León y la integración de empresas mexicanas en las cadenas globales de valor.

Samuel García destaca Aduana Colombia (cortesía )

Index destaca innovación y competitividad industrial

El presidente de Index Nuevo León, Felipe Villarreal Treviño, indicó que es la primera vez que la entidad alberga la Convención Nacional de Index. Añadió que la innovación, la tecnología y la integración regional son elementos importantes para mantener la competitividad industrial de Nuevo León.

Por su parte, el presidente de Index, Humberto Martínez, destacó la importancia de fortalecer la industria manufacturera de exportación y la integración económica de México con Estados Unidos y Canadá.

El dirigente empresarial señaló que el país tiene oportunidades para atraer inversiones, impulsar la innovación y generar empleos, aunque también mencionó la necesidad de certidumbre para las empresas, infraestructura, energía, logística y regulación eficiente.

Durante la convención, representantes del sector productivo analizan temas como comercio exterior, inteligencia artificial, formación de talento especializado, innovación tecnológica y el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con la modernización de la Aduana Colombia y la realización de este encuentro industrial, el gobierno estatal busca impulsar las exportaciones, fortalecer la actividad manufacturera y consolidar a Nuevo León como un punto estratégico para el intercambio comercial de Norteamérica.