El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó los trabajos de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey y adelantó que la estación Churubusco está próxima a inaugurarse durante noviembre.

Durante el recorrido, el mandatario estatal constató los avances de las instalaciones ubicadas en Prolongación Madero y la avenida Churubusco, donde ya se encuentran listas diversas áreas, como las escaleras eléctricas, los elevadores y los validadores para el acceso de los usuarios.

Samuel García anuncia próxima inauguración de estación Churubusco del Metro (Cortesía )

Estación Churubusco del Metro de Monterrey prevé inaugurarse en noviembre

Samuel García explicó que actualmente se realizan pruebas electromecánicas para verificar el funcionamiento del equipamiento de la estación. También informó que comenzó la liberación de carriles de circulación en la zona.

El gobernador señaló que la estación cuenta con elevadores, escaleras eléctricas y accesos en ambos lados de la avenida. Asimismo, indicó que las nuevas Líneas 4 y 6, junto con el tramo hacia el Aeropuerto, contemplan un total de 21 estaciones.

Durante la supervisión, García Sepúlveda estuvo acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoitia; y el director de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), Abraham Vargas, quienes presentaron detalles técnicos del proyecto.

Samuel García recorre estaciones Y Griega, Ginecología, Palacio y Juárez

Después de revisar la estación Churubusco, las autoridades caminaron hacia Y Griega, donde también visitaron la subestación eléctrica que será fundamental para el funcionamiento del Metro.

Posteriormente, continuaron por la avenida Constitución hasta la estación Ginecología y se trasladaron a Palacio, donde conocieron los avances de construcción. El recorrido concluyó en la estación Juárez.

Al finalizar la supervisión de las estaciones, el gobernador y los funcionarios estatales visitaron las obras del Puente Nuevo y la Torre Rise, proyectos que forman parte de las intervenciones complementarias relacionadas con el desarrollo de infraestructura en Monterrey.