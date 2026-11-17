El gobernador Samuel García Sepúlveda supervisó el arribo del séptimo tren de monorriel que dará servicio a las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro de Nuevo León, durante un recorrido por los Patios y Talleres ubicados en la colonia La Fe, en San Nicolás de los Garza.

Durante la visita, las autoridades realizaron la colocación del faldón, una pieza de la carrocería exterior que permitió concluir el armado de esta unidad. También informaron que la obra civil de los Patios y Talleres registra un 95 por ciento de avance.

Samuel García destaca tecnología y seguridad de los trenes de monorriel

Acompañado por el director general de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), Abraham Vargas, y el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, José Francisco Ibargüengoytia, el mandatario estatal destacó las características tecnológicas de las nuevas unidades.

García Sepúlveda señaló que los trenes son 100 por ciento eléctricos, cuentan con internet gratuito y estarán conectados al sistema de seguridad del C5. También afirmó que utilizan tecnología que ya opera en distintas ciudades del mundo.

Estos trenes son los más seguros, son eléctricos, no contaminan, muchos son de diésel, estos son 100% eléctricos. Estos trenes además van a tener internet gratuito y seguridad total al C5. Samuel García, gobernador de Nuevo León.

El mandatario agregó que el proyecto contempla 34 kilómetros de nuevas vías, con los que se duplicará la red del sistema de transporte masivo de Nuevo León. Asimismo, destacó la integración de las tarifas de Metro, Transmetro y camiones mediante una misma tarjeta.

Nuevo León recibe el séptimo tren de monorriel para las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro (Cortesía )

Líneas 4 y 6 del Metro tendrán 13 trenes con capacidad para 720 pasajeros

El director general de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que otra unidad se encuentra en proceso de envío, mientras que el resto de los trenes continúa en fabricación. También reportó la llegada de los principales equipos de la subestación de alimentación eléctrica, entre ellos los transformadores.

Por su parte, José Francisco Ibargüengoytia detalló que los Patios y Talleres de La Fe registran un 95 por ciento de avance en la construcción de las vías operativas internas. Estos trabajos incluyen apoyos, columnas, capiteles, trabes de rodadura y juntas que permitirán el desplazamiento de los trenes dentro del complejo.

La llegada del séptimo monorriel forma parte del contrato establecido con el consorcio integrado por Mota-Engil México y CRRC, mediante el cual se adquirieron 13 trenes para las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro.

Cada unidad tendrá capacidad para transportar hasta 720 pasajeros y alcanzará una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora.

Con la incorporación progresiva de los trenes y los avances en los Patios y Talleres, continúa la construcción de la infraestructura que formará parte de la ampliación del sistema de transporte público de Nuevo León.