El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, hizo un recorrido en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, el cual se encuentra en trabajos para convertirse en el proyecto “Ponte Nuevo, Parque Libertad”, obra que registra un avance del 40%.

El mandatario estuvo acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y por los secretarios de Participación Ciudadana, Daniel Acosta; Medio Ambiente, Raúl Lozano; y de Cultura, Melissa Segura, donde aseguró que el objetivo es dar vida a un espacio que antes era un lugar de violencia.

“Estamos en lo que va a ser un símbolo del nuevo Nuevo León. Hemos sido muy prudentes al tomar en cuenta a todos los vecinos y hoy ya tenemos un proyecto que va al 40 por ciento. El Parque Libertad va a ser de los parques más bonitos de México” Samuel García, gobernador de NL

Parque Libertad integrará cultura, deporte y tecnología para niñas y niños

Durante su mensaje, el gobernador destacó que se han plantado mil árboles, al mismo tiempo que se han construido cuatro plazoletas, juegos, canchas, huertos urbanos, centros comunitarios y se trabaja en el Museo Topo Chico.

Asimismo, aseguró que el objetivo es brindar espacios con inteligencia artificial, libros, biblioteca, lugares culturales y artísticos que den alas a las niñas, niños y adolescentes.

Nuevo León impulsa espacios para la convivencia y la paz (Cortesía)

Durante el recorrido, Samuel García comenzó con la supervisión del Parque Canino que cuenta con una extensión de mil 87 metros cuadrados, donde las mascotas podrán disfrutar de un espacio exclusivo.

Después, realizaron la plantación de un ébano, árbol nativo de la región, reafirmando su compromiso de impulsar estrategias que beneficien al medio ambiente. Asimismo, visitaron el Centro de Convivencia, el área de juegos Plaza Verde y el antiguo edificio del Penal.

Nuevo León impulsa espacios para la convivencia y la paz (Cortesía)

Finalmente, el gobernador y las autoridades estatales jugaron un partido de fútbol en la nueva cancha, promoviendo el deporte y la convivencia.

Coordinación institucional impulsa transformación del ex Penal Topo Chico

El Parque Libertad fue inaugurado en el 2021; sin embargo, el lugar quedó abandonado por las administraciones pasadas, por lo que el gobernador impulsó la rehabilitación y recuperación del espacio para dotarlo de infraestructura, equipamiento y áreas verdes.

En esta obra participan las Secretarías de Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Cultura y Seguridad, así como el FIDEURB, FIDEPROES y la ciudadanía.

Nuevo León impulsa espacios para la convivencia y la paz (Cortesía)

Estas estrategias forman parte de la visión de Samuel García en Nuevo León, dotando de espacios públicos dignos que impulsen el deporte, la cultura, la convivencia y el cuidado del medio ambiente.