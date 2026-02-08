La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de 53 viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar a familias del municipio de Juárez, Nuevo León, como parte de su compromiso por garantizar el acceso a una vivienda digna para la población en situación de vulnerabilidad.

El evento fue acompañado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien destacó que la vivienda no es un lujo ni un privilegio, sino un derecho fundamental que debe estar al alcance de todas y todos los mexicanos.

Claudia Sheinbaum reconoce respaldo de Samuel García al Programa de Vivienda para el Bienestar

Durante el acto, la jefa del Ejecutivo federal agradeció el apoyo del gobernador Samuel García para impulsar la construcción de viviendas destinadas a familias de bajos ingresos, con esquemas de subsidios y opciones accesibles para quienes perciben hasta dos salarios mínimos y no cuentan con derechohabiencia al INFONAVIT o FOVISSSTE.

Por su parte, Samuel García subrayó que este esfuerzo conjunto permite avanzar en la garantía del derecho a la vivienda en la entidad, además de que ya se contempla una meta ambiciosa para Nuevo León dentro del programa federal.

Hoy lo garantiza aquí en Nuevo León con la entrega de casas y de viviendas. Cuente con nosotros para buscar terrenos, buscar suelo y junto con el Infonavit, con mi amigo Oropeza, hemos estado mes entregando casas, contentos de que en su plan sexenal va a llegar más de 60 mil casas a Nuevo León, estamos muy agradecidos. Samuel García, gobernador de Nuevo León

El director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, detalló que el programa contempla en Nuevo León 11 proyectos que suman 10 mil 700 viviendas. Precisó que, en el municipio de Juárez, actualmente se construyen mil 576 viviendas, de las cuales 53 ya fueron entregadas.

Con esta entrega, Claudia Sheinbaum concluyó una gira de trabajo de dos días por Nuevo León, durante la cual inauguró un CBTIS en García y supervisó la construcción del Hospital General de Especialidades en Santa Catarina.