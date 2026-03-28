¿Listo para el festival Tecate Pa’l Norte 2026? Te damos lineup y horarios del domingo 29 de marzo.

El Tecate Pa’l Norte 2026 cerrará de forma espectacular con grandes conciertos en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

Lineup del domingo 29 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026

El lineup del domingo 29 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026 es este:

The Killers

Zoé

The Lumineers

Halsey

Djo

Omar Courtz

Purple disco Machine

Panteón Rococó

La Gusana Ciega

Molotv

Siddharta

Aitana

Moenia

Gryffin

Rusowsky

Los Claxons

Love of Lesbian

C-Kan

Midnight Generation

Daniella Spalla

Marky Ramone

Reyno

3BallMTY

Austin Millz

Yami Safdie

Santos Bravos

Silvestre y la Naranja

Karlo

Kchiporros

Mario Santander

Nash

Elefante

Los Blenders

Luisa Almaguer

Jaze

El Riqué

El Haragán y Compañía

Fara Fara

Tropical Panamá

Carlos y José Jr.

De Parranda

Cardenales de Nuevo León

Tecate Pa’l Norte 2026: lineup y horarios del domingo 29 de marzo (Tecate Pal Norte / Facebook)

Horarios del domingo 29 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026

El Tecate Pa’l Norte 2026 abrirá sus puertas a las 2:00 de la tarde el domingo 29 de marzo.

Este es el horario del escenario Tecate Light:

Silvestre y la Naranja: 2:20-3:00 de la tarde

Los Claxons: 3:40-4:30

Molotov: 5:15-6:10 de la tarde

Halsey: 7:00-8:00 de la noche

Zoé: 8:55-10:05 de la noche

The Killers: 11:00 de la noche

El horario del escenario Tecate Original será así:

Kchiporros: 3:00-3:50 de la tarde

Midnight Generation: 4:40-5:30 de la tarde

Moenia: 6:05-7:00 de la tarde

Djo: 7:45-8:45 de la noche

The Lumineers: 9:35-22:40 de la noche

Panteón Rococó: 11:20 de la noche

Tecate Pal Norte (Tecate Pal Norte 2025 'X' @TecatePalNorte )

Por su parte, el horario del escenario Fusión Telcel es el siguiente:

Los Blenders: 3:15-3:50 de la tarde

Marky Ramone: 4:20-5:00 de la tarde

El Haragán y Compañía: 5:30-6:10 de la noche

La Gusana Ciega: 6:45-7:45 de la noche

Love of Lesbian: 8:25-9:25 de la noche

Reyno: 10:05 de la noche

En el escenario Sorpresa VIVA, los horarios son estos:

8:00-8:12 de la tarde (show sorpresa)

10:05-10:21 de la noche (show sorpresa)

Tecate Pal Norte (Tecate Pal Norte / Facebook)

Para el escenario Oasis Bacardí del Tecate Pa’l Norte se contará con los siguientes horarios:

Gallo Armado: 2:20-2:45 de la tarde

Luisa Almaguer: 3:10-3:40 de la tarde

Nash: 4:10-4:50 de la tarde

Santos Bravos: 5:20-5:50 de la tarde

Yami Safdie: 6:30-7:20 de la tarde

Rusowsky: 8:10-9:10 de la tarde

Omar Courtz: 9:50-10:50 de la tarde

C-Kan: 11:30 de la tarde

En el Club Social KIA, los horarios está programados así:

Mario Santander: 4:30-5:30 de la tarde

Karlo: 5:30-6:30 de la tarde

3BallMTY: 6:30-7:30 de la tarde

Austin Millz: 7:30-8:30 de la noche

Lilly Palmer: 8:30-9:30 de la noche

Gryffin: 9:30-10:30 de la noche

Purple disco Machine: 10:30 de la noche

Tecate Pal Norte (Instagram / Tecate Pal Norte)

Para el escenario Acústico Hey, Banco los horarios son estos:

El Riqué: 3:15-3:55 de la tarde

Jaze: 4:25-5:05 de la tarde

Daniella Spalla: 5:35-6:35 de la tarde

Siddharta: 7:15-8:15 de la noche

Elefante: 8:55 de la noche

El escenario Hot Nuts Pilo’s Bar contará con los siguientes horarios: