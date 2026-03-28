Tecate Pa’l Norte 2026: lineup y horarios del domingo 29 de marzo

¿Listo para el festival Tecate Pa’l Norte 2026? Te damos lineup y horarios del domingo 29 de marzo.
El Tecate Pa’l Norte 2026 cerrará de forma espectacular con grandes conciertos en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.
Lineup del domingo 29 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026
El lineup del domingo 29 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026 es este:
- The Killers
- Zoé
- The Lumineers
- Halsey
- Djo
- Omar Courtz
- Purple disco Machine
- Panteón Rococó
- La Gusana Ciega
- Molotv
- Siddharta
- Aitana
- Moenia
- Gryffin
- Rusowsky
- Los Claxons
- Love of Lesbian
- C-Kan
- Midnight Generation
- Daniella Spalla
- Marky Ramone
- Reyno
- 3BallMTY
- Austin Millz
- Yami Safdie
- Santos Bravos
- Silvestre y la Naranja
- Karlo
- Kchiporros
- Mario Santander
- Nash
- Elefante
- Los Blenders
- Luisa Almaguer
- Jaze
- El Riqué
- El Haragán y Compañía
- Fara Fara
- Tropical Panamá
- Carlos y José Jr.
- De Parranda
- Cardenales de Nuevo León
Horarios del domingo 29 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026
El Tecate Pa’l Norte 2026 abrirá sus puertas a las 2:00 de la tarde el domingo 29 de marzo.
Este es el horario del escenario Tecate Light:
- Silvestre y la Naranja: 2:20-3:00 de la tarde
- Los Claxons: 3:40-4:30
- Molotov: 5:15-6:10 de la tarde
- Halsey: 7:00-8:00 de la noche
- Zoé: 8:55-10:05 de la noche
- The Killers: 11:00 de la noche
El horario del escenario Tecate Original será así:
- Kchiporros: 3:00-3:50 de la tarde
- Midnight Generation: 4:40-5:30 de la tarde
- Moenia: 6:05-7:00 de la tarde
- Djo: 7:45-8:45 de la noche
- The Lumineers: 9:35-22:40 de la noche
- Panteón Rococó: 11:20 de la noche
Por su parte, el horario del escenario Fusión Telcel es el siguiente:
- Los Blenders: 3:15-3:50 de la tarde
- Marky Ramone: 4:20-5:00 de la tarde
- El Haragán y Compañía: 5:30-6:10 de la noche
- La Gusana Ciega: 6:45-7:45 de la noche
- Love of Lesbian: 8:25-9:25 de la noche
- Reyno: 10:05 de la noche
En el escenario Sorpresa VIVA, los horarios son estos:
- 8:00-8:12 de la tarde (show sorpresa)
- 10:05-10:21 de la noche (show sorpresa)
Para el escenario Oasis Bacardí del Tecate Pa’l Norte se contará con los siguientes horarios:
- Gallo Armado: 2:20-2:45 de la tarde
- Luisa Almaguer: 3:10-3:40 de la tarde
- Nash: 4:10-4:50 de la tarde
- Santos Bravos: 5:20-5:50 de la tarde
- Yami Safdie: 6:30-7:20 de la tarde
- Rusowsky: 8:10-9:10 de la tarde
- Omar Courtz: 9:50-10:50 de la tarde
- C-Kan: 11:30 de la tarde
En el Club Social KIA, los horarios está programados así:
- Mario Santander: 4:30-5:30 de la tarde
- Karlo: 5:30-6:30 de la tarde
- 3BallMTY: 6:30-7:30 de la tarde
- Austin Millz: 7:30-8:30 de la noche
- Lilly Palmer: 8:30-9:30 de la noche
- Gryffin: 9:30-10:30 de la noche
- Purple disco Machine: 10:30 de la noche
Para el escenario Acústico Hey, Banco los horarios son estos:
- El Riqué: 3:15-3:55 de la tarde
- Jaze: 4:25-5:05 de la tarde
- Daniella Spalla: 5:35-6:35 de la tarde
- Siddharta: 7:15-8:15 de la noche
- Elefante: 8:55 de la noche
El escenario Hot Nuts Pilo’s Bar contará con los siguientes horarios:
- Fara Fara: 3:40-5:10 de tarde
- Tropical Panamá: 5:45-6:45 de la tarde
- Carlos y José Jr.: 7:20-8:50 de la noche
- De Parranda: 9:25-10:25 de la noche
- Cardenales de Nuevo León: 11:00 de la noche