Emmanuel Loo, titular de la Secretaría de Economía de Nuevo Léon, aclaró que la alianza con Nvidia para construir un centro de datos ecológico de inteligencia artificial es real.

La aclaración se da luego de que el gobernador Samuel García anunciara que Nvidia haría una inversión millonaria en Nuevo León, afirmación que fue desmentida por la empresa.

Samuel García presume inversión millonaria de Nvidia para crear centro de inteligencia artificial en Nuevo León (Especial )

Secretaría de Economía de Nuevo León asegura que alianza con Nvidia sigue en pie

En entrevista con Azucena Uresti, el secretario Emmanuel Loo señaló que Nvidia no hará una inversión directa en el centro de datos en Nuevo León, pero dijo que la alianza sigue en pie.

Según el titular de la Secretaría de Economía de Nuevo León, la intervención de Nvidia será en el acompañamiento y capacitación, así como poner la tecnología y su ecosistema para el proyecto.

Respecto a de donde saldrán las inversiones para la creación del centro de datos ecológico de inteligencia artificial en Nuevo León, Emmanuel Loo se realizará por otros desarrolladores.

Emmanuel Loo indicó que la inversión millonaria en Nuevo León que celebró el gobernador Samuel García fue la correspondiente de la alianza entre Green Data Centers, Trip Holdings y Nvidia.