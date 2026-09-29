El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda invitó a las familias de Nuevo León a convertir al estado en primer lugar en seguridad jurídica, durante la Brigada de Testamentos Gratuitos realizada en el Gimnasio Nuevo León.

Acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, y Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno, el mandatario destacó la importancia de que las personas cuenten con un testamento para proteger su patrimonio y prevenir conflictos familiares.

Samuel García pide extender los testamentos gratuitos durante octubre

Tras encabezar la jornada, Samuel García felicitó al secretario general de Gobierno por hacer posible la brigada durante septiembre y reconoció la participación de los notarios públicos que apoyan en la elaboración de estos documentos.

El gobernador también propuso extender la jornada durante octubre para que más personas puedan realizar su testamento de manera gratuita.

Asimismo, Samuel García destacó que en materia de vivienda, Nuevo León ha construido 280 mil casas en 5 años y que para diciembre se espera alcanzar las 300 mil viviendas.

Mariana Rodríguez destaca beneficios de la Brigada de Testamentos Gratuitos

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú señaló que un patrimonio representa más que una propiedad, pues concentra años de trabajo, sacrificios e historias familiares. Explicó que realizar un testamento permite proteger a los seres queridos, evitar problemas y dejar en orden los bienes construidos a lo largo del tiempo.

La titular de AMAR a Nuevo León recordó que durante 2025 más de 11 mil personas fueron beneficiadas con la Brigada de Testamentos Gratuitos y expresó su expectativa de superar esa cifra este año.

Rodríguez Cantú agregó que el objetivo es que las personas sepan que el gobierno está presente no solamente mediante grandes obras o proyectos, sino también en trámites que pueden contribuir a dar certeza a las familias.

Samuel García anuncia testamentos gratuitos también para octubre en NL (Cortesía )

Miguel Ángel Flores destaca certeza jurídica para las familias de Nuevo León

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que la brigada representa una acción para brindar tranquilidad, paz y certeza jurídica a miles de familias de Nuevo León.

El funcionario señaló que contar con un testamento permite a las personas decidir sobre el destino de su patrimonio y prevenir posibles conflictos en el futuro. También agradeció a los notarios públicos que participan en la jornada por poner su experiencia profesional al servicio de las familias.

Durante el evento, las autoridades entregaron testamentos a familias participantes de la jornada, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y certeza sobre sus patrimonios.