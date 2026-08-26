El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que la entidad es un estado 100% federalista durante la inauguración de la Semana del Derecho Público Comparado, ante estudiantes y catedráticos de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) de la UANL.

El mandatario sostuvo que el federalismo garantiza el desarrollo estatal y el equilibrio de poderes. Al citar el artículo 124 constitucional, llamó a respetar la autonomía de las entidades y resolver las diferencias institucionales mediante el diálogo.

Samuel García destaca al federalismo como motor de innovación económica, movilidad y salud

Samuel García aseguró que este modelo autónomo permitió transformar a Nuevo León en un “laboratorio de innovación” con políticas públicas propias en materia de economía, salud, seguridad, agua y transporte público.

Entre estas acciones destacan las giras de trabajo en el extranjero para captar hasta 135 mil millones de pesos en inversión y empleos, la implementación de la cobertura universal de salud, la reestructuración del DIF Capullos como modelo replicado en el país y la construcción de nuevas líneas del Metro.

Durante el encuentro, Samuel García y autoridades académicas resaltaron al derecho público comparado como una herramienta fundamental para analizar experiencias jurídicas, políticas y judiciales internacionales que ayuden a resolver las problemáticas de la sociedad mexicana.

Por su parte, el secretario general de la UANL, Mario Alberto Garza Castillo (en representación del rector Santos Guzmán), y el director de la FACDYC, David Castillo Martínez, coincidieron en que estos espacios fortalecen el pensamiento crítico entre la comunidad estudiantil y aportan soluciones académicas a la realidad social.

El evento contó además con la presencia de la subdirectora académica de la facultad, Laura Alicia Silva, así como de funcionarios estatales, docentes y alumnos de la institución.