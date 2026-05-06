El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó el segundo helicóptero Black Hawk, con el objetivo de ampliar la vigilancia aérea y fortalecer los operativos de seguridad en carreteras y zonas estratégicas del estado.

Con esta incorporación, la corporación de Fuerza Civil suma 11 aeronaves, además de miles de elementos, divisiones especializadas, inteligencia operativa y coordinación con fuerzas federales. Esto ha permitido mejorar los resultados en materia de seguridad y reforzar la presencia del Estado frente a la delincuencia.

Fuerza Civil Nuevo León fortalece capacidad operativa con vigilancia aérea y terrestre: Samuel García

Samuel García destacó que la corporación se acerca a los 7 mil elementos altamente capacitados, con presencia en 16 destacamentos, lo que permite una cobertura integral tanto por tierra como por aire.

Subrayó que este crecimiento ha sido acompañado por equipamiento estratégico, como helicópteros, unidades blindadas y divisiones especializadas, además de la consolidación de un centro de inteligencia desde donde se coordinan las acciones de seguridad en todo Nuevo León.

El helicóptero Sikorsky UH-60L Black Hawk es una aeronave de alta capacidad, utilizada para misiones de vigilancia territorial, respuesta táctica y traslado de fuerzas especiales, destacando por su versatilidad y confiabilidad operativa.

Nuevo León suma segundo Black Hawk y fortalece vigilancia aérea. (Cortesía )

Nuevo León amplía blindaje aéreo con helicóptero de alta tecnología

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, señaló que la incorporación de esta aeronave fortalece la capacidad de respuesta y amplía la cobertura en todo el estado.

Explicó que el nuevo helicóptero puede alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora y cuenta con una autonomía cercana a 600 kilómetros, lo que permite llegar más rápido a cualquier punto del territorio y actuar con mayor precisión en operativos de seguridad.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobierno estatal para impulsar una corporación más equipada y profesional, destacando que la inversión en infraestructura, tecnología y equipamiento ha permitido consolidar a Fuerza Civil como una de las instituciones de seguridad más fortalecidas del país.

Con estas acciones, Nuevo León avanza en su estrategia de blindaje aéreo y territorial, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía.