El gobernador Samuel García Sepúlveda dio a conocer que se firmó el Compromiso por la Paz Laboral en Nuevo León, estrategia que busca fortalecer las relaciones laborales y garantizar un ambiente armonioso.

Asimismo, destacó que esta firma se dio gracias a la colaboración del sector empresarial, sindicatos y trabajadores, quienes han sido parte fundamental para atraer más de 125 mil millones de dólares de inversión en el estado.

Nuevo León fortalece relaciones laborales con diálogo y acuerdos históricos

Durante el evento, el gobernador estuvo acompañado por el secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, donde destacó que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con trabajadores, empleadores y autoridades para generar entornos laborales dignos, con equidad y respeto.

“¿Por qué nos va muy bien aquí?, Porque hay paz laboral, porque cada quien hace lo que le toca y porque hay inversión extranjera, hay inversión local y hay inversión en obra pública. También ahí es un rubro que genera muchísimo empleo, tan solo el Metro, 4 mil empleos sumando extensiones y contrato original” Samuel García, gobernador de NL

Nuevo León fortalece relaciones laborales con diálogo entre sectores (Cinthya Gonzalez)

Asimismo, aseguró que el gobierno estatal actual trabaja para consolidar a Nuevo León como el mejor estado del país, con condiciones laborales que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.

Por su parte, Federico Rojas Veloquio señaló que el diálogo y la voluntad han sido clave para la construcción de la paz. Además, agradeció al sector empresarial y del sindicato de Nuevo León por realizar acciones en beneficio de las y los trabajadores.

Nuevo León fortalece relaciones laborales con diálogo entre sectores (Cinthya Gonzalez)

De igual manera, se destacó que el Centro de Conciliación Laboral ha recibido más de 304 mil solicitudes, logrando 196 mil convenios, que representan acuerdos por más de 7 mil 787 millones de pesos, beneficiando a más de 913 mil personas.

Además, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha brindado más de 32 mil asesorías, realizado cerca de 30 mil conciliaciones, beneficiando a miles de trabajadores y generando ahorros por más de 106 millones de pesos.

Nuevo León fortalece relaciones laborales con diálogo entre sectores (Cinthya Gonzalez)

Con estas estrategias, el gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso de impulsar acciones que mejoren las condiciones laborales en el estado, para impactar directamente en la calidad de vida y economía de las familias.