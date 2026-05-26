Samuel García anunció la atracción de 850 millones de dólares por parte de la multinacional francesa Saint Gobain para sus plantas ubicadas en Santa Catarina y Apodaca, al concluir su gira de trabajo por Europa.

Con este acuerdo, la gira realizada por distintos países de la Unión Europea cerró con una captación total de 3.5 billones de dólares en inversiones para Nuevo León.

Samuel García fortalece inversiones industriales con Saint Gobain

El gobernador de Nuevo León realizó un recorrido por el corporativo de la empresa y sostuvo reuniones con representantes de la compañía, especializada en vidrio, materiales de construcción e impermeabilizantes.

Durante el encuentro, Samuel García destacó que la inversión de 850 millones de dólares corresponde a una primera etapa para fortalecer las operaciones de Saint Gobain en Nuevo León, específicamente en las plantas de Santa Catarina y Apodaca.

Además, adelantó que la empresa contempla un nuevo anuncio de inversión para febrero, el cual todavía se encuentra en fase de análisis.

Saint Gobain es una multinacional francesa con más de 360 años de historia y actualmente es considerada una de las compañías líderes a nivel mundial en construcción ligera y sostenible. En México cuenta con diversas plantas industriales y centros de distribución estratégicamente ubicados.

Samuel García cierra gira europea con 3.5 billones de dólares para Nuevo León. (Cortesía)

Gira europea de Samuel García deja inversiones millonarias para Nuevo León

La gira de trabajo inició en Estocolmo, Suecia, donde el mandatario sostuvo encuentros con empresas como Scania, Atlas Copco, Ericsson y Volvo, compañías que mantienen proyectos de expansión.

En Países Bajos se concretó una de las inversiones más importantes del recorrido, con la instalación de un invernadero en Galeana por parte de las empresas Alpine Green, Van der Hoeven y Signify, con una inversión de 270 millones de dólares.

Asimismo, la empresa neerlandesa Heineken anunció una inversión de 400 millones de dólares para fortalecer sus operaciones y proyectos vinculados a la experiencia cervecera en Nuevo León.

Posteriormente, en Madrid, Samuel García informó sobre una inversión adicional de 350 millones de dólares por parte de Naturgy, enfocada en fortalecer la infraestructura energética ante la llegada de nuevas empresas extranjeras.

También destacó el proyecto de la empresa COX, que contempla parques eólicos y solares en la zona metropolitana y periférica de Monterrey por un monto cercano a mil millones de dólares.

Samuel García cierra gira europea con 3.5 billones de dólares para Nuevo León. (Cortesía)

Samuel García impulsa turismo y promoción de Nuevo León rumbo al Mundial 2026

En materia turística, el gobernador anunció la apertura del vuelo Monterrey-Madrid de Iberia a partir del 2 de junio, además de la promoción de esta ruta con Aeroméxico y una inversión de 50 millones de dólares por parte del grupo hotelero Barceló.

Durante su estancia en Francia, Samuel García también confirmó una inversión de 465 millones de dólares de Vinci Airports para la fusión de las terminales A y C del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Asimismo, adelantó que en noviembre se realizará un evento con MEDEF Internacional de Francia para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y la Unión Europea.

Como parte de la gira, el mandatario visitó organismos rectores del futbol en Suecia y Países Bajos para promocionar a Nuevo León de cara al Mundial 2026.

Samuel García invitó a aficionados internacionales a vivir el llamado “Mundial Más Norteño”, destacando proyectos de movilidad, nuevos parques y la preparación del Parque Fundidora para albergar el Fan Fest mundialista.