Samuel García informó que Vinci Airports invertirá 400 millones de dólares adicionales para continuar con la modernización del Aeropuerto Internacional de Monterrey, recursos que serán destinados a la fusión y renovación de las terminales A y C de la central aérea.

El gobernador de Nuevo León destacó que esta inversión permitirá fortalecer la infraestructura aeroportuaria rumbo al Mundial de 2026, con mejoras en migración, tecnología, servicios y accesos.

Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una terminal de primer mundo, que es la que va a tener Monterrey en un futuro, pero ya para el Mundial vamos a tener listo todo el tema de migración, tecnología, servicios y accesos. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Vinci Airports refuerza inversión en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

Samuel García resaltó que estos recursos se suman a los otros 400 millones de dólares invertidos por Vinci Airports en 2024, tras su participación estratégica en el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

El proyecto busca responder al crecimiento económico e industrial que vive Nuevo León gracias al fenómeno del nearshoring y la llegada de inversiones extranjeras de alto impacto, lo que ha incrementado la demanda de conectividad aérea tanto para pasajeros como para carga.

La expansión del Aeropuerto Internacional de Monterrey fortalecerá la posición de Nuevo León como uno de los principales centros logísticos, industriales y de negocios de América Latina.

Además, la nueva inversión representa un voto de confianza de Vinci Airports en la estabilidad económica y el potencial estratégico del estado, consolidando una alianza enfocada en desarrollar infraestructura de clase mundial que acompañe el crecimiento sostenido de Nuevo León y su integración con mercados internacionales.