Samuel García anunció una inversión de mil millones de dólares por parte de la empresa española Cox para Nuevo León, tras sostener una reunión con directivos de la compañía durante su gira de trabajo en Madrid.

Durante el encuentro también se analizaron los alcances derivados de la adquisición de Iberdrola México por 4 mil millones de dólares, así como nuevos proyectos enfocados en fortalecer la colaboración estratégica en materia energética y desarrollo económico para la entidad.

Samuel García destaca nuevas inversiones energéticas para Nuevo León

El Gobernador de Nuevo León resaltó que Cox mantiene una fuerte expansión internacional y actualmente impulsa inversiones millonarias en proyectos de energía renovable, principalmente en plantas eólicas y solares.

Asimismo, recordó que recientemente se anunciaron proyectos verdes en municipios como Galeana y adelantó que la compañía contempla nuevas inversiones en Sabinas, Salinas Victoria, Mina, Los Ramones y El Cuchillo, fortaleciendo la infraestructura energética del estado.

Samuel García destacó que estas inversiones no solo representan la llegada de capital, sino también el fortalecimiento de proyectos de energía renovable y gas natural para impulsar el crecimiento industrial de Nuevo León.

La inversión contempla el desarrollo de nuevos proyectos de energía e infraestructura sostenible, incluyendo parques eólicos y solares tanto en la zona metropolitana como en áreas periféricas de Monterrey.

Samuel García fortalece inversión energética en Nuevo León desde Madrid. (Cortesía)

Cox impulsa proyectos sostenibles en Nuevo León

Con sede en España, Cox es una empresa especializada en agua y energía que desarrolla soluciones tecnológicas enfocadas en sostenibilidad e infraestructura energética.

La compañía es considerada líder mundial en conservación y gestión eficiente de recursos hídricos, además de participar en proyectos de desalinización, reutilización y tratamiento de agua.

También mantiene presencia en la generación y transmisión de energía verde en América, Europa, Oriente Medio y África, consolidándose como uno de los principales actores internacionales en infraestructura sostenible.