Nuevo León fortalecerá su conectividad internacional con la llegada de una nueva ruta aérea entre Monterrey y Madrid operada por Iberia, anunció el gobernador Samuel García Sepúlveda durante una visita al corporativo global de la aerolínea española.

El mandatario destacó que este nuevo vuelo representa una oportunidad estratégica para impulsar el turismo, las inversiones y los viajes de negocios desde el norte del país hacia Europa y otras regiones del mundo.

Vuelo Monterrey-Madrid de Iberia impulsará turismo y negocios en Nuevo León

Samuel García explicó que la alianza con Iberia permitirá a pasajeros de Nuevo León enlazarse con más de 140 destinos internacionales gracias a la red de rutas de la compañía y sus socios comerciales en Europa.

Iberia operará tres vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey. (cortesía)

La nueva ruta será operada con aeronaves Airbus A330-200 con capacidad para 288 pasajeros, fortaleciendo la conectividad aérea de Monterrey con ciudades clave de España y Europa.

Además, Iberia mantiene acuerdos estratégicos con aerolíneas como American Airlines, British Airways y Aer Lingus, lo que amplía las posibilidades de conexión para viajeros mexicanos hacia distintos continentes.

Iberia operará tres vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey. (cortesía)

Como parte del proyecto, también se contempla una alianza de conectividad con Viva para enlazar Monterrey con 32 ciudades del interior de México, facilitando el traslado de pasajeros nacionales hacia el nuevo puente aéreo con Madrid.

El gobierno estatal señaló que esta nueva conexión internacional consolida a Monterrey como uno de los principales centros económicos y logísticos del país, además de abrir nuevas oportunidades para atraer visitantes extranjeros y fortalecer la actividad empresarial en la región.