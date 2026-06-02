El gobernador de Nuevo León, Samuel García arremetió este martes contra el periódico El Norte tras la publicación de una nota que vincula a un cliente de la firma de su padre con actividades de “petrofacturación”.

A través de su cuenta de X, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, calificó la primera plana del medio como un ataque sin escrúpulos que busca “dañarlo” a toda costa, al involucrar a su familia en presuntos actos ilícitos.

“Ni mi papá, ni su firma, ni nadie de mi familia está ni estará involucrado en ningún acto ilícito como lo sugiere el titular y no sustenta la nota” Samuel García

Samuel García arremete contra El Norte por “difamar” a su padre en nota sobre cliente petrofacturero

El gobernador Samuel García defendió la trayectoria de su padre, un abogado con más de 40 años de experiencia, asegurando que nunca ha tenido problemas legales y que su despacho atiende a clientes del sector energético de manera legal y profesional, negando las acusaciones del medio.

Samuel García acusa a el periódico El Norte de difamación contra su padre (@samuel_garcias / X )

Samuel García señaló que el periódico El Norte ha recurrido a múltiples primeras planas para intentar difamarlo, pero aseguró que continuará enfocado en trabajar por Nuevo León.

“Mi padre lleva más de 40 años trabajando y siendo uno de los mejores abogados, y nunca ha tenido un solo tema legal. Su firma tiene muchísimos clientes del sector energético a los que les brinda servicio a través de su firma, siempre en el marco de la ley.” Samuel García

La nota de El Norte destaca que un individuo señalado como “petrofacturero” era cliente del despacho paterno del gobernador, lo que desató la fuerte reacción del político emecista.

Este nuevo capítulo se suma a las tensiones constantes entre Samuel García y diversos medios de comunicación regiomontanos, a quienes ha acusado en reiteradas ocasiones de actuar con fines políticos en su contra.

"Ofrece sus servicios con honestidad y profesionalismo y es responsabilidad de cada persona, en este caso del cliente, conducirse con honorabilidad." Samuel García

¿Qué publicó El Norte sobre el vínculo con el despacho del padre de Samuel García?

Según la investigación de El Norte, el empresario Jesús Ricardo Puente, detenido el 28 de mayo por la FGR como presunto integrante de la red “Los Petrofactureros”, aparece como cliente de “GMA Firma Jurídica Fiscal”, despacho propiedad del padre y medio hermano del gobernador.

Documentos del Registro Público de Comercio y facturas verificadas en el SAT revelan que entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, la empresa de Puente (Maquiladora de Lubricantes) pagó más de 15 millones de pesos al despacho por “honorarios por servicios profesionales”; esta firma es distinta a la que Samuel García comparte con su padre.

La nota de El Norte detalla que Maquiladora de Lubricantes movió miles de millones de pesos entre 2021 y 2025, aunque sus ingresos cayeron drásticamente en 2025 y 2026 tras los operativos contra el huachicol; no obstante, Puente seguía como accionista y administrador único hasta agosto de 2025.

Samuel García afirmó que El Norte ha recurrido a este tipo de notas para intentar desprestigiarlo, pero aseguró que seguirá trabajando por Nuevo León sin distraerse.