La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por unanimidad que el gobernador de Nuevo León, Samuel García se promovió ilegalmente en su cuarto informe

Tras determinar el TEPJF que Samuel García en un evento que realizó el 9 de noviembre de 2025 para su cuarto informe hizo referencias directas a la gestión de su gobierno, fuera del periodo establecido por la legislación local.

Según las fechas, Samuel García presentó su informe el 15 de octubre de 2025, por lo que su difusión válida a partir de lo dispuesto por la Constitución local comprendía del 8 al 20 de octubre.

Samuel García habría incurrió en varias faltas, TEPJF no acreditó estas infracciones

Entre los detalles del TEPJF que determinó que Samuel García se promovió ilegalmente en su cuarto informe, también se señaló que el gobernador de Nuevo León habría incurrido en varias faltas.

Por lo que durante el evento fuera de tiempo en el que Samuel García se promovió ilegalmente, según las denuncias este incurrió:

Vulneración a las reglas de informe de labores

Promoción personalizada

Actos anticipados de campaña y precampaña

Contratación de espacios televisivos

Difusión de propaganda ordenada por personas distintas al INE

Uso indebido de recursos públicos

Sin embargo, TEPJF no acreditó estas infracciones, debido a que no se advirtió alguna intención de posicionar por parte de Samuel García frente a una contienda electoral.

🚨Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se promovió de manera ilegal con su cuarto informe de gobierno, al realizar un evento donde hizo referencias directas a… pic.twitter.com/HvZ67qgREc — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

Congreso local será quien determine sanción a Samuel García: TEPJF

Tras determinar que Samuel García se promovió ilegalmente en su cuarto informe, el TEPJF también ordenó que será el Congreso local quien determine la sanción en contra del gobernador de Nuevo León.

Esto conforme a la ley, pues el TEPJF no puede imponer una sanción directa al gobernador Samuel García.