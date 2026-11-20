El gobernador Samuel García Sepúlveda anunció una inversión de más de 206 millones de dólares de la desarrolladora Miller Parks para impulsar dos proyectos de infraestructura industrial en Nuevo León, ubicados en los municipios de Salinas Victoria y Apodaca. La iniciativa contempla la creación de mil 100 empleos, entre directos e indirectos.

Durante el anuncio realizado en Salinas Victoria, el mandatario señaló que esta inversión se suma al crecimiento industrial de la entidad y destacó la importancia de los parques industriales para atraer capital extranjero y fortalecer la actividad económica estatal.

Miller Parks invertirá 172.4 mdd en Salinas Victoria y 34.4 mdd en Apodaca

Carlos Mizrahi, director ejecutivo de Miller Parks, detalló que la inversión representa uno de los proyectos más importantes en la historia de la desarrolladora. Del monto total, 172.4 millones de dólares se destinarán al parque industrial de Salinas Victoria, mientras que 34.4 millones de dólares corresponderán al desarrollo ubicado en Apodaca.

El directivo explicó que ambos proyectos generarán 500 empleos directos y 600 indirectos, relacionados con la construcción, operación de los parques y las empresas que se instalen en ellos.

Mizrahi señaló que la inversión busca ampliar la infraestructura industrial de Nuevo León y ofrecer espacios para compañías nacionales e internacionales que requieren instalaciones para sus operaciones.

Por su parte, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, reiteró el compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno estatal para facilitar los trámites y generar condiciones que permitan a las empresas interesadas establecerse y crecer en el municipio.

Samuel García destaca crecimiento de parques industriales y nearshoring en Nuevo León

Durante el evento, Samuel García afirmó que la inversión de Miller Parks representa un avance para la economía estatal y destacó que, de acuerdo con las cifras presentadas por su administración, Nuevo León alcanzó 140 mil millones de dólares en inversión extranjera acumulada.

El mandatario también indicó que la entidad concentra el 76 por ciento del nearshoring del país y cuenta con más de 140 parques industriales listos para recibir inversiones, además de otros 43 en construcción.

El gobernador atribuyó la llegada de nuevas empresas a las condiciones económicas, logísticas y de infraestructura que ofrece el estado, factores que, señaló, han contribuido a atraer proyectos industriales.

Miller Parks se dedica al desarrollo de infraestructura industrial, logística y comercial en corredores estratégicos de México. Su modelo contempla proyectos especulativos y esquemas Built-to-Suit, mediante los cuales ofrece instalaciones adaptadas a las necesidades operativas de las empresas, así como opciones de arrendamiento flexibles.

Con los proyectos de Salinas Victoria y Apodaca, la desarrolladora ampliará su presencia en Nuevo León y contribuirá a la generación de empleos vinculados con la construcción y operación de infraestructura industrial.