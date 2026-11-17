El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la Macro Navidad 2026, que se realizará del 29 de noviembre al 15 de enero de 2027 en la Explanada de los Héroes, con atracciones y actividades gratuitas para las familias.

Durante el anuncio, el mandatario estatal señaló que esta edición tendrá un toque norteño y buscará superar la asistencia registrada el año pasado, cuando acudieron 172 mil personas.

Va a tener un toque norteño y la verdad es que va a estar muy nutrida. Entonces con tiempo queremos darla a conocer para que programen la visita. El año pasado tuvimos récord con 172 mil personas. Así que este año vamos por más días y mucho más eventos y elementos. Así que vamos a traer a Santa y al Polo Norte aquí a la Macro. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García anuncia Macro Navidad 2026 en Nuevo León (cortesía )

Las fechas de Macro Navidad 2026 serán del 29 de noviembre de 2026 al 15 de enero de 2027. El programa contempla actividades de lunes a jueves, de 16:00 a 21:00 horas; viernes a domingo, de 16:00 a 22:00 horas. Para el 24 y 31 de diciembre, el horario será de 10:00 a 14:00 horas, el acceso al evento y la participación en sus actividades serán completamente gratuitos.

¿Qué atracciones tendrá la Macro Navidad en Nuevo León?

El gobernador Samuel García informó que entre las atracciones gratuitas en Monterrey habrá una Rueda de la Fortuna, pista de hielo, carrusel iluminado y un corredor gastronómico con emprendedores de Mercado Nuevo León y Hecho Nuevo León. También se instalará iluminación temática y se buscará superar el récord de la Macro Rosca.

La directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (CODETUR), Brenda Isabel Castro, acompañó al mandatario durante el anuncio y señaló que esperan una mayor afluencia de visitantes tanto en la Macroplaza como en el Parque del Agua.

También habrá actividades en el Parque del Agua

El gobernador, Samuel García explicó que, de manera paralela, el Parque del Agua tendrá eventos para las familias de Guadalupe y del oriente del estado.

Entre sus espacios mencionó un foro con capacidad para 500 personas, un anfiteatro para 4 mil asistentes, el Jardín Japonés, un carrusel, un mirador, el Pueblito y canchas deportivas. Con estas actividades, el Gobierno estatal busca ampliar las opciones de convivencia durante la temporada decembrina.

Samuel García anuncia Macro Navidad 2026 en Nuevo León (cortesía )

¿A qué hora será el encendido del pino navideño?

La directora de CODETUR, Brenda Isabel Castro, informó que el encendido del pino navideño se realizará el 29 de noviembre a las 18:30 horas, frente al Museo de Historia Mexicana. La ceremonia contará con una pastorela procedente de la Ciudad de México.

Las autoridades estatales invitaron a las familias a asistir a las actividades de esta edición, que contempla espacios de entretenimiento y convivencia con acceso gratuito.