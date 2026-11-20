El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, supervisó los avances de la Línea 6 del Metro, durante un recorrido por las estaciones Bonifacio Salinas, Paseo La Fe y Altea, donde revisó los trabajos del nuevo Monorriel de Nuevo León, que contará con trenes eléctricos y tecnología digital.

Acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el director general de Metrorrey, Abraham Vargas, y el subsecretario de Infraestructura del Estado, José Francisco Ibargüengoitia, el mandatario estatal visitó las estaciones ubicadas en Guadalupe y Apodaca.

Durante el trayecto por la avenida Miguel Alemán, a bordo de su camioneta, también observó los avances de la estación Arboleda y pasó por Isidoro Sepúlveda, antes de realizar su última escala en Altea.

Samuel García supervisa avances de Línea 6 (cortesía )

Línea 6 del Metro contará con 21 trenes

El gobernador Samuel García informó que ya llegaron siete de los 21 trenes contemplados para la nueva línea, mientras continúan las pruebas de las unidades y los trabajos de construcción en las estaciones.

En lo que terminamos las estaciones, seguiremos haciendo pruebas. Ya llegaron siete de 21 trenes. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Durante su visita a Paseo La Fe, destacó que el sistema contará con escaleras eléctricas, elevadores, puertas de seguridad, pagos digitales e internet, además de unidades completamente eléctricas.

Todo va a ser integrado, digital, con mucha seguridad. Todo eléctrico, no contamina, no hace ruido, todos los pagos digitales, internet. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

El mandatario explicó que las 21 estaciones de la Línea 6 del Metro tendrán un diseño estandarizado, con excepción de las ubicadas en Torre Rise y el Aeropuerto, que serán de mayores dimensiones.

Samuel García supervisa avances de Línea 6 (cortesía )

Samuel García anuncia liberación de carriles en Miguel Alemán

El gobernador de Nuevo León también adelantó que, una vez concluido el viaducto, comenzará la liberación de carriles que fueron ocupados durante las obras, desde Constitución y Lindavista hasta Miguel Alemán, en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La Línea 6 del Metro conectará Torre Rise con Apodaca Centro y contará con una extensión hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey, como parte del proyecto de movilidad que se desarrolla en Nuevo León.