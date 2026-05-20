Samuel García Sepúlveda dio a conocer una nueva inversión extranjera para Nuevo León enfocada en agricultura sustentable y tecnología de punta.

Durante una gira de trabajo en Países Bajos, el gobernador informó que las empresas neerlandesas Alpine Green y Van der Hoeven destinarán 200 millones de dólares para desarrollar un complejo de invernaderos de alta tecnología en Galeana.

El proyecto busca posicionar al estado como referente nacional en innovación agrícola, al incorporar sistemas automatizados y soluciones sustentables para la producción de vegetales libres de pesticidas.

Nuevo León apuesta por agricultura sustentable y empleos tecnológicos

De acuerdo con el gobernador, esta inversión representa un paso importante para diversificar la economía del estado y llevar desarrollo al sur de Nuevo León, una región que históricamente había quedado fuera de grandes proyectos industriales.

Nuevo León fortalece innovación y desarrollo industrial sustentable (cortesía)

La primera etapa del proyecto contempla una inversión inicial de 70 millones de dólares y la generación de más de 300 empleos directos. Los invernaderos utilizarán tecnología LED avanzada desarrollada por la empresa Signify, reconocida internacionalmente por sus soluciones inteligentes de iluminación.

Samuel García destacó que este complejo será uno de los más modernos de América Latina, gracias a la automatización de procesos y al uso de tecnología enfocada en eficiencia energética y producción sustentable.

Nuevo León fortalece agroindustria sustentable con inversión de Países Bajos (cortesía)

Además, explicó que las instalaciones permitirán producir hortalizas y vegetales con estándares de calidad internacional, reduciendo el uso de pesticidas y optimizando recursos naturales.

La empresa Signify, que ya cuenta con presencia en Nuevo León, también anunció planes de expansión en la entidad. Actualmente opera dos plantas en el estado y genera más de 2 mil empleos.

Nuevo León fortalece agroindustria sustentable con inversión de Países Bajos (cortesía)

Las compañías participantes en el proyecto son reconocidas por impulsar soluciones de agricultura inteligente, conectividad e innovación aplicada al sector alimentario, lo que fortalecerá la competitividad de Nuevo León en mercados internacionales.

Finalmente, el gobernador aseguró que esta nueva inversión forma parte de la estrategia estatal para atraer industrias sustentables y proyectos vinculados con tecnología avanzada, energías limpias y desarrollo regional.

Con este anuncio, Galeana se perfila como un nuevo polo agroindustrial y tecnológico en el norte del país, mientras Nuevo León continúa consolidándose como uno de los principales destinos de inversión extranjera en México.