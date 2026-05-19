Durante su gira de trabajo por Suecia, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sostuvo reuniones con directivos de las compañías internacionales Traton Group, Volvo y Ericsson, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones industriales y tecnológicas en la entidad.

Asimismo, destacó que Nuevo León continúa consolidándose como uno de los principales polos industriales de América Latina, especialmente en sectores como manufactura avanzada, movilidad eléctrica, logística y conectividad digital.

Volvo, Scania y Ericsson apuestan por Nuevo León con nuevas inversiones

Uno de los encuentros más relevantes fue con Christian Levin, presidente y CEO de Traton Group, corporativo que agrupa marcas de transporte pesado como Scania, International, MAN Truck & Bus y Volkswagen Truck & Bus.

Nuevo León fortalece su liderazgo industrial con inversiones extranjeras (cortesía)

Samuel García adelantó que Traton analiza nuevos proyectos de expansión en Nuevo León, donde actualmente opera una planta en Escobedo con una inversión cercana a los 800 millones de dólares.

Mientras que la armadora Scania también anunció la apertura de una nueva sucursal de más de 30 mil metros cuadrados que comenzará operaciones en noviembre y generará alrededor de 50 empleos directos.

Nuevo León fortalece su liderazgo industrial con inversiones extranjeras (cortesía)

Además, la empresa reforzará el programa Conductas Scania, enfocado en capacitar e integrar a mujeres operadoras al sector del transporte pesado.

Actualmente, la planta en Escobedo es considerada una de las más importantes del grupo, con una producción de más de 67 mil unidades al año, y ha ensamblado más de 850 mil vehículos comerciales desde su apertura en 1998.

Nuevo León fortalece liderazgo industrial y automotriz en México

Por otra parte, Samuel García confirmó avances en la instalación de la nueva planta de Volvo en Ciénega de Flores, considerada el proyecto de manufactura de tractocamiones más importante de la firma sueca a nivel mundial.

La inversión inicial pasó de 700 millones a mil millones de dólares y contempla una planta de más de 200 mil metros cuadrados. El complejo podría iniciar operaciones en verano de 2026 y generar entre 2 mil y 2 mil 500 empleos directos, además de miles de plazas indirectas.

Nuevo León fortalece su liderazgo industrial con inversiones extranjeras (cortesía)

El gobernador también reveló reuniones con Ericsson, empresa líder en infraestructura tecnológica y redes 5G, que analiza oportunidades de expansión en Nuevo León ante el crecimiento industrial y tecnológico de la región.

La compañía sueca ha mostrado interés en participar en proyectos relacionados con conectividad avanzada, industria 4.0 y redes privadas para parques industriales y empresas manufactureras.

Nuevo León fortalece su liderazgo industrial con inversiones extranjeras (cortesía)

Con estas negociaciones, Nuevo León busca fortalecer su posición como uno de los estados con mayor captación de inversión extranjera en México, especialmente en sectores vinculados con electromovilidad, digitalización y desarrollo sostenible.