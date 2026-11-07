El gobernador Samuel García anunció el inicio de la construcción del destacamento de Fuerza Civil en Mina, proyecto con el que busca reforzar la seguridad en Nuevo León y fortalecer la vigilancia en los límites con otros estados.

Durante la presentación, el mandatario estatal informó que esta obra corresponde al destacamento número 20 de los 22 proyectados para la entidad. El objetivo, señaló, es avanzar en el blindaje de carreteras y reforzar la presencia policial en las entradas y salidas del estado.

Acompañado por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, el gobernador destacó que su administración ha destinado una inversión de 35 mil millones de pesos en materia de seguridad durante cinco años.

En cinco años hemos invertido 35 mil millones de pesos, es una inversión histórica. Y hemos descentralizado a la policía. El día de hoy arrancamos el destacamento número 20 de 22. Todas las carreteras que tiene Nuevo León que conecta con otros estados, ya tienen hoy un regimiento que blinda entradas y salidas. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García anuncia construcción del destacamento 20 de Fuerza Civil (cortesía)

Destacamento en Mina tendrá capacidad para 300 elementos

El nuevo cuartel contará inicialmente con espacio para 150 elementos, aunque en una segunda etapa podrá ampliar su capacidad hasta 300 elementos.

El gobernador explicó que también se contempla instalar una extensión de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y un centro de adiestramiento para los policías que se encuentran en formación.

El gobernador Samuel García señaló que el destacamento en Mina permitirá reforzar la vigilancia en la zona que conecta con Coahuila, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la presencia policial en los límites de Nuevo León.

Samuel García anuncia construcción del destacamento 20 de Fuerza Civil (cortesía)

Helipuerto, dormitorios y unidad médica entre las instalaciones

El director general de FIDEPROES, José Francisco Gutiérrez Cantú, detalló que el proyecto incluirá una torre de vigilancia de más de siete metros y un helipuerto con capacidad para recibir helicópteros de Fuerza Civil, incluido el Black Hawk.

También contará con dormitorios para hombres y mujeres, habitaciones para oficiales, alojamiento para comandantes, comandancia, sala de juntas, armería, unidad médica, comedor, cocina y servicios generales. De acuerdo con el funcionario, la obra tendrá un plazo máximo de ejecución de cinco meses.

Gobierno estatal destaca estrategia de seguridad

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores afirmó que Nuevo León atraviesa una nueva etapa en materia de seguridad, con una reducción importante en los delitos de alto impacto y patrimoniales.

El secretario general de Gobierno también reconoció la estrategia del gobernador Samuel García para fortalecer y refundar la Fuerza Civil mediante el incremento de elementos y la instalación de destacamentos en puntos estratégicos.

El alcalde de Mina, Edgar Molina, agradeció al gobernador por el proyecto y señaló que la construcción del nuevo cuartel contribuirá a reforzar la seguridad del municipio.