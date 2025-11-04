Alejandro Garza Treviño, presunto feminicida de Yaneli Pardo, fue encontrado muerto en un hotel del centro de Monterrey, Nuevo León, la noche del 3 de noviembre.

El presunto feminicida de Yaneli Pardo acudió a trabajar el mismo día del feminicidio; sin embargo, salió por café y ya no regresó.

De acuerdo con los videos de seguridad, Alejandro abrió fuego contra Yaneli en dos ocasiones sin lograr herirla, mientras ella intentaba calmarlo.

Aquí te contamos lo que sabemos de Alejandro Garza Treviño como:

¿Quién fue Alejandro Garza Treviño?

¿Cuántos años tenía Alejandro Garza Treviño?

¿Cuál era el signo zodiacal de Alejandro Garza Treviño?

¿Alejandro Garza Treviño estaba casado?

¿Alejandro Garza Treviño tenía hijos?

¿Qué estudió Alejandro Garza Treviño?

¿Cuál era la trayectoria de Alejandro Garza Treviño? y más

¿Quién era Alejandro Garza Treviño?

Alejandro Garza Treviño era un trabajador de banco en Monterrey, Nuevo León, presuntamente ligado al feminicidio de Yaneli Pardo ocurrido el pasado 3 de noviembre.

Según las más recientes informaciones, sería el hombre que se ve en el video de la agresión previa al feminicidio de Yaneli, en la colonia Cumbre Mediterráneo, Monterrey.

¿Cuántos años tenía Alejandro Garza Treviño?

De acuerdo con las autoridades, Alejandro Garza Treviño tenía 40 años al momento de su muerte, el pasado 3 de noviembre.

Fue encontrado con heridas hechas por un arma punzocortante presuntamente realizadas por él en una habitación del Hotel Plaza de Oro, en el centro de Monterrey.

¿Cuál era el signo zodiacal de Alejandro Garza Treviño?

Si bien se conoce la edad de Alejandro Garza Treviño, se desconoce la fecha de su cumpleaños, por lo que no se sabe cuál era su signo zodiacal.

¿Alejandro Garza Treviño estaba casado?

La vida personal de Alejandro Garza Treviño no es muy conocida, por lo que se desconoce si estaba casado o no.

¿Alejandro Garza Treviño tenía hijos?

De la misma manera, se desconoce si Garza Treviño, presunto feminicida de Yaneli Pardo, tenía o no hijos.

¿Qué estudió Alejandro Garza Treviño?

No se sabe cuál fue el último grado de estudios de Alejandro Garza Treviño.

¿Cuál era la trayectoria de Alejandro Garza Treviño?

Alejandro Garza Treviño era trabajador ejecutivo del Banco Afirme, según señalaron las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, Garza Treviño acudió a su trabajo el pasado 3 de noviembre luego de cometer el feminicidio de Yaneli Pardo y realizó sus actividades con normalidad.

Sin embargo, durante la tarde dijo a sus compañeros que saldría por café y ya no lo volvieron a ver.

Horas más tarde fue localizado muerto en un hotel del centro de Monterrey; posteriormente fue ligado al feminicidio de Yaneli Pardo.