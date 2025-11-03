Autoridades de Nuevo León reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la colonia Cumbres Mediterráneo y un video reveló que minutos antes discutió con un hombre.

El cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de una camioneta volcada e informes preliminares indican que habría fallecido en el accidente, pero las investigaciones continúan.

Video revela que mujer de Cumbres Mediterráneo discutió con un hombre minutos antes del accidente

La mañana de este lunes 3 de noviembre se reportó la muerte de una mujer durante un accidente en la colonia Cumbres Mediterráneo. Un vídeo ha revelado información importante sobre el caso.

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que la mujer discutió con un hombre minutos antes del accidente, quien la habría obligado a subir al auto tras la detonación de un arma de fuego.

El video muestra que la mujer intentó huir tras los disparo y gritó en repetidas ocasiones por ayuda, sin embargo, terminó subiendo al carro y al hombre igual se le observa abordando el vehículo.

La mujer fue encontrada sin vida dentro de su vehículo, que se volcó en un arroyo de Cumbres Mediterráneo y se sospecha que el hombre pudo ser la ex pareja de la víctima.