Yaneli Pardo fue víctima de feminicidio en la colonia Cumbres Mediterráneo en Monterrey, Nuevo León; el feminicida habría sido su socio comercial.

Los momentos antes del feminicidio, Yaneli Pardo fue agredida por el presunto feminicida, quien disparó en al menos en dos ocasiones en su contra, además de que la golpeó y la tiró al suelo.

Horas después, su camioneta fue encontrada volcada en la misma colonia, donde también se encontraba el cuerpo sin vida de Yaneli con signos de violencia.

Te contamos lo que sabemos sobre Yaneli Pardo, víctima de feminicidio en Monterrey, como:

¿Quién era Yaneli Pardo?

¿Cuántos años tenía Yaneli Pardo?

¿Cuál era el signo zodiacal de Yaneli Pardo?

¿Yaneli Pardo estaba casada?

¿Yaneli Pardo tenía hijos?

¿Qué estudió Yaneli Pardo?

¿Cuál era la trayectoria de Yaneli Pardo? y más

¿Quién era Yaneli Pardo?

Yaneli Pardo mantenía una relación comercial con un hombre, identificado como Alejandro por las autoridades, quien perpetró su feminicidio en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con un video de seguridad, fue agredida por dicho hombre, con quien se subió a su camioneta Toyota negra con rumbo desconocido, última vez que se le vio con vida.

¿Cuántos años tenía Yaneli Pardo?

De acuerdo con las investigaciones, Yaneli Pardo tenía 38 años de edad a la fecha en la que fue víctima de feminicidio en Monterrey.

¿Cuál era el signo zodiacal de Yaneli Pardo?

Se desconoce la fecha del cumpleaños de Yanelo Pardo, por lo que no podemos saber cuál era el signo zodiacal de Yaneli Pardo.

¿Yaneli Pardo estaba casada?

La vida personal de Yaneli Pardo no es muy conocida, por lo que se desconoce si Yaneli Pardo tenía o no esposo.

¿Yaneli Pardo tenía hijos?

De igual manera se desconoce si Yaneli Pardo tenía o no hijos.

¿Qué estudió Yaneli Pardo?

La educación de Yaneli Pardo tampoco es conocida; no se sabe cuál fue su último grado de estudios.

¿Cuál fue la trayectoria de Yaneli Pardo? Asesino sería un socio comercial hallado muerto en hotel

Yaneli Pardo fue identificada como la víctima de feminicidio en la colonia Cumbres Mediterráneo el pasado 3 de diciembre.

Un video de seguridad mostró el momento en el que Yaneli fue agredida por un hombre que llegó en un Audi blanco para reunirse con ella y quien habría terminado por matarla.

El hombre, extraoficialmente identificado como Alejandro Garza, de 40 años, fue localizado muerto la misma noche del feminicidio en un hotel del centro de Monterrey.

Alejandro habría sido socio comercial de Yaneli Pardo, a quien agredió y contra quien disparó en al menos 2 ocasiones frente a una cámara de video.

Luego le habría disparado en la sien para posteriormente abandonar su cuerpo, simulando un accidente.