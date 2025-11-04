Yaneli Pardo, mujer de aproximadamente 38 años de edad, fue atacada en la colonia Cumbres Mediterráneo de Monterrey el pasado 3 de noviembre a plena luz del día; su feminicidio fue perpetrado por un hombre de alrededor de 40 años.

De acuerdo con las autoridades, se habría identificado al presunto feminicida horas después ya sin vida, con una herida hecha con un arma punzocortante.

Feminicidio de Yaneli Pardo: Pidió ayuda y nadie acudió; feminicida le disparó y abandonó en colonia Cumbres Mediterráneao

La agresión previa al feminicidio de Yaneli Pardo fue captada en video por una cámara de seguridad que también captó audio en la colonia Cumbres Mediterráneo en Monterrey.

En el video se puede ver y escuchar como el feminicida detona un arma en al menos dos ocasiones contra Yaneli sin llegar a herirla mientras ella grita por ayuda y le pide que se calme.

“No, David, no…ayuda…David ya cálmate..tranquilo, tranquilo”, se le escucha decir a Yaneli mientras es perseguida y golpeada por su agresor.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer fue agredida por un hombre que aparentemente la amenazaba con un arma de fuego, en la colonia Cumbres Mediterráneo, en #Monterrey. En el video, se ve al sujeto disparar varias veces mientras ella intentaba escapar.

Sin embargo, a pesar de los gritos y los disparos, nadie salió al auxilio de Yaneli Pardo; momentos después, en aparente calma, ambos suben a una camioneta Toyota negra, encontrada momentos después volcada en la misma colonia.

Cabe señalar que la muerte de Yaneli Pardo fue inicialmente reportada como un accidente de transito al ser encontrada dentro de la camioneta volcada; sin embargo, se reclasificó a feminicidio, luego de encontrar una herida de bala en la sien.

Identifican a presunto feminicida de Yaneli Pardo; es encontrado muerto en Monterrey

El mismo lunes 3 de noviembre por la noche, un hombre identificado como Alejandro Garza Treviño, de 40 años, presunto feminicida de Yaneli Pardo, fue encontrado muerto en un hotel de Monterrey.

De acuerdo con las autoridades, Alejandro, quien sería el hombre captado en video atacando a Yaneli Pardo previo a su feminicidio, se quitó la vida dentro del hotel Plaza de Oro con un arma punzocortante.

Las investigaciones señalaron que, luego de cometer el feminicidio de Yaneli Pardo, el feminicida acudió a la Torre Afirme Campestre donde trabajaba y se presentó a laboral con normalidad.

Luego, dijo que saldría por un café pero ya no regresó; luego de encontrar el cuerpo, las autoridades ministeriales confirmaron que se trataba del principal sospechoso del feminicidio de Yaneli Pardo.

Cabe señalar que Yaneli se refirió a su agresor como ‘David’m según se escucha en el video donde fue vista por última vez con vida.