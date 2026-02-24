En el marco de la Copa del Mundo 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, presentó el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, estrategia que une al sector público, privado y sociedad civil para consolidar al estado como la mejor sede del país y acelerar la transformación urbana, económica y social del estado.

El gobernador estuvo acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, donde señaló que el proyecto nace bajo un esquema de corresponsabilidad, en el que empresas, universidades, cámaras empresariales y gobiernos municipales se comprometen a impulsar acciones que trasciendan en el evento deportivo.

Samuel García presenta estrategia para el Mundial 2026

Samuel García subrayó que el gobierno estatal no puede avanzar solo y reconoció la disposición de las primeras 10 empresas que se sumaron formalmente a la iniciativa, señalando que el objetivo no es que el programa concluya con el Mundial, sino que deja bases legales y operativas que continúen después del sexenio.

“Todo es bienvenido porque sabemos que, aunque vamos muy bien, todavía falta mucho por hacer y Nuevo León puede tener mucho más apoyo de la sociedad de la IP. Estamos a 108 días, tiempo suficiente para adoptar una política, para adoptar una acción y juntos llegar al Mundial mostrando la mejor versión de Nuevo León” Samuel García, gobernador de NL

“Ponte Nuevo, Ponte Mundial” busca consolidar a Nuevo León como la mejor sede del Mundial 2026 (cortesía)

Asimismo, hizo un llamado a diputados, alcaldes y fuerzas políticas a cerrar filas ante lo que calificó como una oportunidad histórica para posicionar a Nuevo León como la mejor sede del país.

Nuevo León realizará más de 300 iniciativas rumbo al Mundial

Durante su mensaje, Mariana Rodríguez explicó que el Mundial funciona como catalizador, pero el alcance del programa es a largo plazo, detallando que la estrategia contempla más de 300 iniciativas organizadas en siete ejes prioritarios:

Medio Ambiente

Movilidad

Imagen urbana

Seguridad

Primera infancia

Salud Bienestar

Desarrollo social

Entre las acciones destacadas se encuentran proyectos de movilidad e infraestructura como las Líneas 4 y 6 del Metro, la modernización de la Línea 1, además de la incorporación de más de 4 mil camiones y 400 paraderos.

“Ponte Nuevo, Ponte Mundial” busca consolidar a Nuevo León como la mejor sede del Mundial 2026 (cortesía)

También se impulsan espacios públicos emblemáticos como el Parque de Agua, Libertad y el Malecón Presa, así como intervenciones de embellecimiento urbano y creación de experiencias ligadas al Mundial.

Por otra parte, el programa invita a las empresas a adoptar áreas dentro del polígono FIFA, invertir en mejoras de escuelas públicas, limpieza de avenidas, capacitación profesional y empleabilidad.

“La fuerza y participación de las empresas en la iniciativa Ponte Nuevo representa una alianza muy importante, pero sobre todo se convierte en una gran motivación que ayuda a fortalecer el sentido de corresponsabilidad con la población” Mariana Rodríguez, titular Amas a NL

Durante el evento, diversas compañías anunciaron compromisos específicos en materia de recuperación de espacios públicos, promoción del deporte, capacitación en idioma inglés, activaciones culturales, salud comunitaria, arborización y fortalecimiento de la movilidad segura.

Entre las empresas que se sumaron a “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, se encuentran:

7-Eleven

ARCA

Banco BASE

Grupo Berel

CEMEX

Cinépolis

DIDI

Farmacias del Ahorro

OXXO

XIGNUX

The Home Depot

“Ponte Nuevo, Ponte Mundial” busca consolidar a Nuevo León como la mejor sede del Mundial 2026 (cortesía)

Al arranque asistieron funcionarios estatales como Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía, y Daniel Acosta Fregoso, secretario de Participación Ciudadana, así como representantes del sector empresarial que respaldarán las acciones.

“Ponte Nuevo, Ponte Mundial” fue presentado no como una campaña temporal, sino como un proceso integral que busca dejar beneficios permanentes en competitividad, infraestructura y cohesión social, utilizando el Mundial FIFA 2026 como punto de impulso para una transformación duradera en Nuevo León.