El influencer regio José Daniel Borrego, presentó una propuesta para que se solicite visa a todas las personas que estén interesadas en vivir en el estado de Nuevo León.

Mediante una publicación en sus redes sociales, José Daniel Borrego aseguró que la medida busca que Nuevo León “no colapse” ante la migración de personas de otros estados.

Pero, ¿quién es José Daniel Borrego, el influencer regio que pidió visa para vivir en Nuevo León? Esto sabemos.

¿Quién es José Daniel Borrego?

José Daniel Borrego es un influencer originario de Nuevo León, el cual acumula más de 100 mil seguidores en sus redes sociales.

Es conocido actualmente por presentar una propuesta para que Nuevo León pida visa, la cual ha reiterado que no se trata de una broma, sino de una iniciativa formal para el gobierno de dicho estado.

¿Qué edad tiene José Daniel Borrego?

Se desconoce la edad exacta de José Daniel Borrego, pero de acuerdo con sus redes sociales, tiene más de 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Daniel Borrego?

José Daniel Borrego no se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es José Daniel Borrego?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento exacta de José Daniel Borrego, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene José Daniel Borrego?

José Daniel Borrego no tiene hijos.

¿Qué estudió José Daniel Borrego?

José Daniel Borrego cuenta con la Licenciatura en Ciencias Políticas, así como un Master en Ingeniería en Seguridad de la Información.

¿En qué ha trabajado José Daniel Borrego?

José Daniel Borrego se desempeña como asesor político para diversos medios de comunicación.

Además, es creador de contenido para redes sociales, y de acuerdo con su página web, se desempeña también como presidente de la Asociación Civil, Nuevo León Resurge A.C.

El influencer regio José Daniel Borrego, presentó una propuesta en sus redes sociales para que Nuevo León solicite visa a todas las personas que busquen irse a vivir a dicha entidad.

José Daniel Borrego aseguró que esta medida se debe impulsar porque Nuevo León opera como “una pequeña nación”, debido a su crecimiento económico acelerado y la migración de personas de otros estados.

Puntualmente, el influencer regio señaló que Nuevo León presenta una migración anual de hasta 160 mil personas provenientes de otras entidades de México.

José Daniel Borrego criticó que ahora las vialidades de Nuevo León están colapsadas por el aumento de habitantes, por lo que insistió en que el gobierno del estado debe regular la cantidad de personas que busca vivir en él.

El influencer regio dijo que ahora Nuevo León está repleto de “vagabundos de otros estados”, a quienes se les debe regresar a sus entidades por motivos de “humanidad y seguridad” de los neoleoneses.

Al igual que Estados Unidos, José Daniel Borrego insistió que Nuevo León debe pedir visa cuestionando a las personas sobre sus intereses en la entidad, además de preguntar cuál será el trabajo que van a desempeñar.

Según el influencer regio, en caso de que Nuevo León no haga algo al respecto, corre el riesgo de “colapsar”.