El influencer regio José Daniel Borrego, lanzó una propuesta para que se coloque una visa para quienes estén interesados en vivir en el estado de Nuevo León.

Fue a través de una publicación en sus redes sociales, en donde José Daniel Borrego incluso compartió una simulación de cómo debería ser la visa que pidan las autoridades del estado de Nuevo León.

Según señaló José Daniel Borrego, el motivo de esta medida sería porque Nuevo León “parece una pequeña nación”, la cual presenta crecimiento económico y migración de habitantes de otros estados.

Influencer regio propone visa para vivir en Nuevo León

El influencer regio José Daniel Borrego aseguró que las autoridades de Nuevo León deberían solicitar visa para las personas que busquen vivir en dicha entidad.

Al respecto, José Daniel Borrego manifestó una serie de argumentos por los cuales se debería imponer esta medida.

Aseguró que actualmente Nuevo León opera bajo una dinámica como de una “una pequeña nación”, entre las cuales dijo presenta una migración de hasta 160 mil personas de otros estados cada año.

José Daniel Borrego reprochó que las vialidades ahora están colapsadas por el aumento de los vehículos, por lo que aseguró que Nuevo León debe regular la cantidad de habitantes que pretender vivir en él.

En caso de no hacer esto, el influencer aseguró que Nuevo León y su área metropolitana se podría convertir de un estado-ciudad “intolerable” para poder vivir.

José Daniel Borrego calificó a estados como Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas como “rezagados” pero “felices.

Pues dijo sus habitantes se mudan a otra entidad en busca de oportunidades .

El influencer reiteró su molestia porque Nuevo León “día a día se satura más”, pues acusó que ahora resulta más difícil encontrar calidad de vida en esta entidad, además de que dijo los recursos -como el agua- se acabarán y serán más caros.

José Daniel Borrego, influencer (@DanielBorrego87)

Influencer regio compara a Nuevo León con Estados Unidos

Otro de los motivos de José Daniel Borrego fue que comparó a Nuevo León con Estados Unidos.

En primera instancia, acusó que ahora la entidad esta repleta de “vagabundos de otros estados”, a los cuales se les debe regresar sus lugares de origen “por humanidad” y por la seguridad de los habitantes de Nuevo León.

En tanto, aseguró que, al igual que Estados Unidos, Nuevo León debería pedir visa preguntando a las personas cuáles son sus intereses en la entidad, así como cuál será el trabajo que van a desempeñar.

José Daniel Borrego manifestó que en caso de no hacer esta medida una realidad, Nuevo León podría “colapsar” muy pronto.