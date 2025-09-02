Joven sicaria se hace viral por matar a mecánico en Escobedo, Nuevo León.

El pasado viernes 29 de agosto en la calle Toscana, en la colonia Los Vergeles, Escobedo una joven acudió al taller de un mecánico para atacarlo a tiros directamente.

Estos hechos fueron captado en video por cámaras de seguridad, y ahora las autoridades de Nuevo León están en búsqueda de esta joven mujer junto con su cómplice.

Joven sicaria se hace viral por matar a mecánico en Escobedo, Nuevo León; logra escapar

Una joven de cabello rojo junto con su cómplice fue captada en un video que se volvió viral al dispararle en el menos dos ocasiones a un mecánico que estaba en su taller en Escobedo, Nuevo León.

Como se puede ver en las imágenes de redes sociales, la joven mujer se acercó al mecánico, sacó un arma que llevaba entre su ropa y disparó en contra del hombre, quién sólo recibió los disparos y se quedó inmóvil.

Mientras que otro hombre que presenció el crimen corrió para resguardarse mientras que la joven sicaria junto con el joven que la acompañó y parecía haber grado el hecho lograron escapar.

Hasta el momento se desconocen los nombres de la joven sicaria, su cómplice así como del mecánico que murió a tiros a causa de las heridas que sufrió.

¿Cómo puedo reportar una emergencia o accidente en Nuevo León?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y el Info de Nuevo León estos son los números de emergencia a los qué puedes llamar si necesitas ayuda de alguna autoridad: