Luis Orlando Quiroga es un joven diputado federal del PVEM, con formación en negocios y una carrera política en ascenso representando a Nuevo León. Descubre todo acerca de su vida y trayectoria.

¿Quién es Luis Orlando Quiroga Treviño?

Luis Orlando Quiroga Treviño es un político mexicano integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Actualmente se desempeña como diputado federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, representando al Distrito 13 de Nuevo León, elegido por el principio de mayoría relativa.

En su labor como legislador ha presentado varias iniciativas y participado en comisiones en temas relacionados con aviación civil, protección de datos personales, infraestructura vial y regulación económica.

¿Qué edad tiene Luis Orlando Quiroga Treviño?

Quiroga Treviño nació el 16 de febrero de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años.

¿Luis Orlando Quiroga Treviño tiene esposa?

No hay información sobre la vida sentimental de Luis Orlando Quiroga, pues a pesar de que en redes sociales comparte fotografías con su familia, en ninguna se especifica si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Luis Orlando Quiroga Treviño?

Al haber nacido el 16 de febrero, Luis Orlando es Acuario, signo que se caracteriza por ser visionario, innovador, independiente y humanitario.

¿Luis Orlando Quiroga Treviño tiene hijos?

De acuerdo con información, Luis Orlando Quiroga no tiene hijos, pues en redes sociales ha compartido fotografías con unos menores, hijos de su hermano.

¿Qué estudió Luis Orlando Quiroga Treviño?

Luis Orlando Quiroga estudió Ingeniería Industrial Administrador. Además, cuenta con una maestría en Administración con Enfoque a Calidad y Productividad y otra más como Ingeniero Industrial Administrador.

¿En qué ha trabajado Luis Orlando Quiroga Treviño?

Su preparación ha sido de ayuda para su vida profesional, donde une la gestión empresarial con su trabajo legislativo en temas de regulación y política pública; ha ocupado cargos como: