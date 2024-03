Hilda Elisa Riojas Reyes, tía y madre adoptiva del candidato a senador por Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas, murió este 14 de marzo, pero ¿quién es? Te damos detalles de su perfil personal.

La lamentable noticia fue dada a conocer por el propio alcalde con licencia de Monterrey, estado de Nuevo León, a través de sus Instagram, la noche del jueves 14 de marzo.

Mediante un sensible video donde se percibe al candidato emecista, claramente afectado por la noticia, Luis Donaldo Colosio Riojas dio a conocer que Hilda Elisa Riojas Reyes tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer.

Al mismo tiempo que recordó las enseñanzas que le dejó Chiqui, apodo con el que con cariño llamaba Luis Donaldo Colosio Riojas a su madre adoptiva, Hilda Elisa Riojas Reyes.

Por el fallecimiento, figuras políticas de Movimiento Ciudadano como el gobernador de Nuevo León, Samuel García y el de Jalisco, Enrique Alfaro, extendieron sus condolencias a Luis Donaldo Colosio por esta triste pérdida.

Pero, ¿ quién es Hilda Elisa Riojas Reyes, tía y madre adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas Riojas que murió este 14 de marzo ? Acá te presentamos rasgos de su vida y su personalidad.

Hilda Elisa Riojas Reyes es la hermana de Diana Laura Riojas, quien tras su muerte, se convirtió en la madre adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas y su hermana, Mariana.

Hilda Elisa Riojas Reyes tenía 70 años cuando murió debido al cáncer que padecía este 14 de marzo 2024.

Sin embargo, no se conoce la fecha de nacimiento exacta de quien fungió como madre adoptiva del hoy candidato a senador, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Pese a que Hilda Elisa Riojas Reyes mantenía un perfil alejado de la vida política, pese al historial de su familia, se conoce que su esposo es Fernando Cantú.

Debido a que no se cuenta con información en torno al día de nacimiento exacto de Hilda Elisa Riojas Reyes, es imposible conocer cuál era su signo zodiacal.

Aunque las palabras declaradas por Luis Donaldo Colosio Riojas por la muerte de su tía y madre adoptiva, describen a Hilda Elisa Riojas Reyes como una persona de carácter fuerte, quien actuó de con resilencia ante las adversidades.

Los hijos adoptivos de Hilda Elisa Riojas Reyes son el alcalde con licencia de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas y su hermana Mariana Colosio Riojas.

No se conoce si la tía y madre adoptiva del candidato a senador tuvo hijos biológicos, aunque se intuye que al haberse encargado de los hijos de su hermana, su crianza ocupó toda su dedicación y tiempo.

No existe información sobre el perfil académico de Hilda Elisa Riojas Reyes, en consecuencia, se desconoce qué estudió la tía y madre adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas que murió este 14 de marzo.

La familia de Hilda Elisa Riojas Reyes estuvo inmiscuida en la política mexicana, como lo fueron su cuñado y candidato a la presidencia asesinado, Luis Donaldo Colosio Murrieta, esposo de su hermana Diana Laura y su hijo adoptivo, quien ahora es candidato a senador por Movimiento Ciudadano.

No obstante, no se cuenta con información de si Hilda Elisa Riojas Reyes, previo a fallecer este 14 de marzo 2024, trabajó en puestos parecidos a los de su familia.

Mediante el emotivo video donde Luis Donaldo Colosio se despidió de su tía y madre adoptiva este 14 de marzo, aseveró que Hilda Elisa Riojas Reyes, “ le salvó la vida en el peor momento de su vida”.

Y es que tras la muerte de Diana Laura Riojas, madre biológica de Luis Donaldo Colosio, tanto él como su hermana Mariana, quedaron bajo el resguardo de su tía , Hilda Elisa Riojas Reyes.

Cabe mencionar que Diana Laura falleció ocho meses después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, por lo que sus hijos, fueron criados por su hermana Hilda Elisa Riojas Reyes, quien murió este 14 de marzo.

Bajo este contexto, Luis Donaldo Colosio destacó la responsabilidad que adquirió su madre adoptiva, de quien aprendió a “entrarle al quite y no rajarse”, según pronunció el candidato a senador en el video.

“En el peor momento de mi vida, me salvó la vida (...) Chiqui, como le gustaba que le dijeran fue una persona que me enseñó siempre ese ejemplo de tomar las cosas, de entrarle al quite, de no rajarse”

Luis Donaldo Colosio, candidato a senador por Movimiento Ciudadano