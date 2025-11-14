Adalina Dávalos Martínez, exesposa de Jaime Rodríguez Calderón, se había caracterizado por su bajo perfil a pesar de su trabajo público en filantropía.

No obstante, publicó una carta en la que denunció violencia por parte del exgobernador y el ocultamiento de bienes en perjuicio de sus cuatro hijos.

Adalina Ávalos está en medio de un tema legal para recuperar una casa en García, Nuevo León, y haber roto el silencio le ha permitido ganarse el reconocimiento de ostras mujeres y madres de familia. Te contamos más sobre ella.

¿Quién es Adalina Dávalos Martínez?

¿Qué edad tiene Adalina Dávalos Martínez’

¿Quién es el esposo de Adalina Dávalos Martínez?

¿Qué signo zodiacal es Adalina Dávalos Martínez?

¿Cuántos hijos tiene Adalina Dávalos Martínez?

¿Qué estudió Adalina Dávalos Martínez?

¿En qué ha trabajado Adalina Dávalos Martínez?

¿Quién es Adalina Dávalos Martínez? Exesposa de Jaime Rodríguez (IG: ada_davalos_)

Adalina Dávalos Martinez es exesposa y madre de los hijos de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León.

Se ha desempeñado en cargos como el DIF y anteriormente como filántropa en el municipio de Garcia apoyando a personas de bajos recursos con medicamentos y sillas de ruedas.

Adalina Dávalos Martínez tiene alrededor de 45 años de edad.

Adalina Dávalos Martínez se encuentra divorciada de Jaime Rodríguez Calderon, exgobernador de Nuevo León de 2015 a 2021.

Se desconoce el signo zodiacal de Adalina Dávalos Martínez, únicamente se sabe que su edad ronda los 45 años.

Adalina Dávalos y Jaime Rodríguez Calderón tuvieron cuatro hijos, a quienes ha mostrado en distintos momentos en sus redes sociales.

Adalina Dávalos Martinez es licenciada en Educación Preescolar por la escuela de Educadoras Laura Arce A. C.

Adalina Dávalos Martínez se ha dedicado a temas sociales tanto desde el gobierno como la sociedad civil, ademas de su faceta como madre de familia.

En el municipio de García ha apoyado a personas de escasos recursos con sillas de ruedas y medicinas.

Fue titular del Sistema DIF estatal de Nuevo León de 2025 a 2021 cuando su exesposo Jaime Rodriguez Calderón fue gobernador.

En 2012 fue electa síndico del municipio de García, Nuevo León.

Adalina Dávalos, exesposa de Jaime Rodríguez, denuncia violencia y ocultamiento de bienes

Adalina Dávalos Martínez, exesposa de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, lo acusó de vivir años de violencia, intimidaciones, miedo y abuso de poder.

Así lo dijo en una carta pública y señaló que da a conocer la situación no por venganza sino para resguardar el patrimonio de sus hijos.

Adalina Dávalos denuncio que el exgobernador oculta bienes, en referencia a una casa den García, Nuevo León, en perjuicio de sus hijos.

“Durante muchos años guardé silencio frente a una serie de acciones de violencia, control y desvalorización que ejercieron en mi contra dentro del matrimonio. Ese silencio no fue indiferente, fue el resultado de vivir bajo el peso de la intimidación, del miedo y del poder. Hoy, por mi y por mis hijos, he decidido recuperar mi voz” Adalina Dávalos. Exesposa de Jaime Rodríguez Calderón

“Esta no es una pelea por una casa. Es un acto de dignidad, de justicia y de protección hacia mis hijos, frente a quien prefiere ocultar bienes antes que reconocer las consecuencias de sus actos”, agregó.