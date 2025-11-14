Adalina Dávalos Martínez, exesposa de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, lo acusó de vivir años de violencia, intimidaciones, miedo y abuso de poder y actualmente de esconder una casa.

Así lo dijo en una carta pública y señaló que da a conocer la situación no por venganza sino para resguardar el patrimonio de sus hijos.

Adalina Dávalos dijo también que de una forma de protegerlos después de callar durante años.

“Durante muchos años guardé silencio frente a una serie de acciones de violencia, control y desvalorización que ejercieron en mi contra dentro del matrimonio. Ese silencio no fue indiferente, fue el resultado de vivir bajo el peso de la intimidación, del miedo y del poder. Hoy, por mi y por mis hijos, he decidido recuperar mi voz” Adalina Dávalos. Exesposa de Jaime Rodríguez

Adalina Dávalos acusa a El Bronco de esconder una casa

Adalina Dávalos dijo que su denuncia pública no es una pelea por una casa sino por buscar protección para sus hijos, no obstante, reveló que Jaime Rodríguez Calderón se ha dedicado a ocultar sus bienes en perjuicio de sus hijos.

“Esta no es una pelea por una casa. Es un acto de dignidad, de justicia y de protección hacia mis hijos, frente a quien prefiere ocultar bienes antes que reconocer las consecuencias de sus actos” Adalina Ávalos. Exesposa de Jaime Rodríguez

Por ello, dijo “no busco venganza. Busco verdad, respeto y un cierre digno para nuestra historia”.

Adalina Dávalos reclama a Jaime Rodríguez “lo que le corresponde” tras divorcio

Adalina Dávalos dijo esperar que no se borre el contexto de abandono y violencia que ha sufrido ella y sus hijos, a quienes ahora se encarga de sostener.

Además aclaró que solo reclama lo que le corresponde y a sus hijos y que espera sostener una relación basada en el respeto y la verdad .

En redes sociales, Adalina Dávalos ha recibido mensajes de apoyo de otras mujeres “justicia y dignidad para ti y tus hijos. Dios con ustedes”.