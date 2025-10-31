El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que este año, 2025, será recordado como uno de los mejores en seguridad pública en Nuevo León, tras alcanzar los mejores resultados en materia de seguridad en los últimos 15 años.

Durante el cierre de la Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno, el gobernador destacó la coordinación entre la Fuerza Civil, las autoridades municipales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional, reconocida por el secretario federal Omar García Harfuch.

Nuevo León logra reducción histórica en homicidios y feminicidios

El mandatario informó que los homicidios se redujeron un 54% respecto al año pasado, pasando de 180 casos en marzo de 2024 a menos de 40 en octubre del 2025. Este mes se posiciona como el más seguro del año, con solo 39 homicidios registrados.

Asimismo, registró una disminución del 82% en feminicidios y un aumento del 80% en percepción de seguridad ciudadana, cifras que colocan a Nuevo León entre los estados más seguros del país.

Nuevo León anuncia récord histórico en reducción de homicidios durante 2025. (Cortesía)

Samuel García detalló que el presupuesto para el 2026 incluirá un incremento en recursos para equipamiento, patrullas, inteligencia y sueldos, buscando fortalecer las corporaciones policiales.

Por otra parte, el mandatario recordó que el estado ha invertido más de 30 mil millones de pesos en Fuerza Civil, la cual se consolida como la mejor policía del país. Además, en marzo se inaugurará el nuevo Cuartel General en Morones Prieto, junto con nuevo equipamiento y unidades tácticas.

Nuevo León implementa operativo con más de mil 400 elementos para el Clásico

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó que se desplegará un operativo de seguridad con más de mil 400 elementos durante el clásico Regio entre Rayados y Tigres en el Estadio BBVA.

El dispositivo contará con cinco anillos de seguridad para garantizar un ambiente familiar y prevenir incidentes.

Mientras que el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Alfredo Fabela Pacheco, detalló que 200 elementos, 26 unidades, ocho motocicletas, seis caballos y tres binomios K-9 reforzarán la vigilancia exterior, junto con policías de Apodaca, Escobedo, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, Santiago y San Pedro.

Con estas acciones, Nuevo León se posiciona como uno de los estados con mayor seguridad del país, reafirmando el compromiso de Samuel García por garantizar el bienestar de sus regiomontanos y regiomontanas.