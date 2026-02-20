El gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguraron la nueva Escuela de Capullos, junto con áreas de juegos y una cancha polivalente. Durante el evento, el mandatario aseguró que el estado trabaja incansablemente por construir infancias cuidadas y felices.

Por su parte, Mariana Rodríguez subrayó que la entrega de estos espacios dignos reafirma el compromiso de proteger y acompañar a cada niña y niño que forma parte de este centro.

Hoy, con la inauguración de esta escuela, abrimos una nueva oportunidad para cada niña, niño y adolescente de Capullos. Abrimos las puertas a nuevos aprendizajes, amistades y sueños. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

Mariana Rodríguez y Samuel García consolidan “Capullos Renace” como referente nacional

La titular de Amar a Nuevo León señaló que el futuro se construye con docentes que acompañan en espacios donde se juega sin miedo, permitiendo que las historias de los menores vuelvan a florecer. Reiteró que en el “nuevo Nuevo León”, la infancia es la prioridad absoluta.

“Ninguna niña o niño está solo, cuentan conmigo y con todo el Gobierno del Estado”, sentenció Mariana, al tiempo que agradeció la vocación de servicio del equipo del DIF, a quienes calificó como el corazón que sostiene este proyecto.

Por su parte, Samuel García destacó que Capullos se ha convertido en el proyecto más humano de su administración, logrando un modelo de atención infantil que hoy es referente en todo México gracias al liderazgo de Mariana Rodríguez.

“Ningún niño está solo”: Mariana Rodríguez y Samuel García inauguran nueva Escuela de Capullos. (Cinthya Gonzalez)

Una transformación desde el corazón: Samuel García entrega la tercera etapa de Capullos

El gobernador recordó que hace cuatro años las instalaciones estaban deterioradas y con techos cayéndose. Sin embargo, reconoció que el esfuerzo coordinado entre el DIF, maestros y FIDEPROES permitió alcanzar la mejor versión del recinto.

Con esta tercera etapa puede Nuevo León, y me atrevo a decir a todo México, tener el mejor capullos del país. Un aplauso a toda la gente del DIF. Para nosotros este es un proyecto muy importante, es un proyecto prioritario. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

La nueva infraestructura en Capullos permitirá que los menores se desarrollen en espacios dignos, cuenta con:

Superficie educativa: Se expandió de 280 a 690 metros cuadrados.

Equipamiento: 10 nuevos salones con proyectores digitales, internet, área de cómputo y sala de lectura.

Áreas recreativas: Nuevo anfiteatro con pasto sintético, área de juegos con vegetación regional y dos miradores.

Servicios: Área de psicología escolar, sala de maestros y cancha polivalente.

Al evento asistieron el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; el senador Luis Donaldo Colosio; la directora del DIF, Gloria Bazán, y representantes del DIF Nacional, quienes atestiguaron la entrega de este espacio que, en palabras de las autoridades, quedará marcado en la historia de Nuevo León.