El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, conmemoró el cuarto aniversario del Programa de Cobertura Universal para Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer, destacando que a la fecha se ha brindado tratamiento gratuito a 588 menores que enfrentan esta enfermedad.

Acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, el mandatario estatal subrayó que la entidad mantiene una cobertura universal contra el cáncer infantil, siendo el único estado del país que garantiza tratamiento integral y gratuito, además de apoyo psicológico para las familias.

Recordó que hace cuatro años se impulsó un fondo especial para asegurar la cobertura total de todos los tipos de cáncer en menores.

Hace 4 años (La Secretaria de Salud) me dijo ‘Ocupo un fondo porque vamos a hacer el primer estado de la República que dé cobertura total universal para niños, niñas adolescentes contra todo tipo de cáncer. Samuel García, Gobernador de Nuevo León

Samuel García fortalece la atención gratuita contra el cáncer infantil en Nuevo León

Samuel García enfatizó que su administración no escatimará recursos para la atención médica de niñas, niños y adolescentes, al reiterar que el programa encabezado por la Secretaría de Salud, a cargo de Alma Rosa Marroquín, cuenta con respaldo presupuestal prioritario dentro de la política pública estatal.

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que este esfuerzo forma parte de un modelo integral de salud en Nuevo León, que incluye programas como Cobertura OYE, Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama, Código Infarto y un seguro médico gratuito para personas sin seguridad social.

Destacó también el papel del personal médico y de enfermería, quienes, afirmó, no solo atienden la enfermedad, sino que acompañan a las familias durante todo el proceso.

Nuevo León reduce mortalidad infantil por cáncer con programa de Samuel García (Cortesía)

En tanto, la secretaria de Salud detalló que en cuatro años el programa ha registrado:

80 mil 92 atenciones

8 mil 860 quimioterapias

767 sesiones de radioterapia

51 trasplantes de médula ósea

55 mil 210 medicamentos entregados

Asimismo, se han realizado más de 6 mil estudios de laboratorio y aplicado 361 mil 507 cédulas de detección oportuna.

Finalmente, la funcionaria destacó que el programa ha contribuido a la reducción de la tasa de mortalidad por cáncer infantil en Nuevo León, consolidando un modelo que prioriza la salud y el futuro de la niñez en la entidad.