En Nuevo León se investiga un posible brote de salmonela tras la alerta emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, aunque hasta el viernes 7 de agosto de 2026 las autoridades estatales no habían confirmado casos.

La Cofepris informó que tomó muestras en Nuevo León y Sinaloa entre el 5 y el 7 de agosto, cuyos resultados están pendientes.

La investigación involucra a la empacadora Coast Citrus Distributors y busca rastrear la cadena de suministro, mientras Estados Unidos reporta 345 casos de salmonelosis.

Pendiente resultados de análisis de salmonela en Nuevo León y Sinaloa

La Cofepris dijo que actuó de manera inmediata para hacer verificaciones y tomar muestras tanto en Nuevo León como en Sinaloa, no obstante, los resultados se encuentran pendientes de conocerse.

Personal de la Cofepris aseguró que viajó a Nuevo León y Sinaloa de manera inmediata, entre el 5 y el 7 de agosto para tomar las muestras para la investigación por salmonela.

Las autoridades mexicanas señalaron que también analizan el diagrama de distribución de la cadena de suministro.

Estados Unidos alerta por salmonelosis en México

En Estados Unidos se cuentan 345 casos de salmonelosis con 36 hospitalizaciones, de viajeros estadounidenses que estuvieron en Cancún, Quintana Roo.

La toma de muestras no solo es por salmonelosis sino para identificar Escherichia coli.