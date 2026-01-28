Carlos Trejo, el famoso “Cazafantasmas” no es el único que ha sufrido discriminación en el hotel Safi de Monterrey, Nuevo León, de hecho, su caso no es un hecho aislado.

Pues en 2024, el hotel Safi se viralizó en las redes sociales por un caso de discriminación a una joven con discapacidad visual, y que dio de que hablar.

Caso Sari, la primera víctima de discriminación en hotel Safi, antes de Carlos Trejo

Antes de Carlos Trejo, el hotel Safi ya tenía una denuncia de discriminación, por lo que este tipo de hechos no son nuevos por parte del personal de recinto en Monterrey.

Luego de que en diciembre de 2024, Sari, una mujer con discapacidad visual denunció a través de sus redes sociales al hotel Safi por discriminación a su persona.

Los hechos en contra de Sari por parte del hotel Safi ocurrieron luego de que se le negara el ingreso con su perro guía, la excusa “no se permiten mascotas”.

El caso causó indignación, pues la inclusión y la compresión por parte del personal Safi pasó de largo, pese a la discapacidad visual de Sari y la acreditación del perro de asistencia.

Con ello, Sari defendió sus derechos bajo la Ley General de Protección al Consumidor que en su artículo 58 señala los tratos discriminatorios, y pese a que el hotel Safi ofreció disculpas públicas, al parecer los servicios siguen siendo los mismos pasando por alto los buenos tratos, tal y lo recientemente ocurrido con Carlos Trejo.

En redes, se ha hecho viral un video de Sari, una mujer con discapacidad visual, a la que se le negó ingresar al Hotel Safi en Monterrey, con su perro guía, pues le dijeron que "no se permiten mascotas". pic.twitter.com/u113NrGF6Z — Azucena Uresti (@azucenau) December 18, 2024

¿Carlos Trejo denunciará al hotel Safi tras discriminación?

Luego de que Carlos Trejo evidenciará en sus redes sociales la discriminación que sufrió en hotel Safi, el “Cazafantasmas” no se ha pronunciado nuevamente sobre el caso.

Por lo que hasta ahora se desconoce si Carlos Trejo actuará en contra del hotel Safi de manera legal.

Ya que Carlos Trejo se encuentra centrado promocionando Ring Royal 2026, el evento de pelea de box que sostendrá con el actor y conductor Alfredo Adame el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey.