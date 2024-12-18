A través de redes sociales, Sari, una mujer con discapacidad visual, denunció que fue víctima de discriminación por parte de los trabajadores del Hotel Safi en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el relato de Sari, le fue negado el acceso a la posada de su empresa, la cual se organizaba dentro del recinto, pues iba acompañada de su perro guía.

Sin embargo, pese a demostrar que este se encontraba debidamente acreditado como un perro de asistencia, personal del Hotel Safi en Monterrey continuaron negando el ingreso a la mujer.

En consecuencia, la cadena de hoteles Safi Royal Luxury Hotels ya se disculparon con Sari, señalando que entienden la importancia de los perros guía para personas con discapacidad visual.

Hotel Safi en Monterrey se disculpa con Sari, mujer con discapacidad visual que fue discriminada

Fue mediante un comunicado que la cadena dueña del Hotel Safi en Monterrey se disculpó con Sary, ya que comprenden que los perros guías son indispensables para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad visual.

En el comunicado se lee que expresan sus sinceras disculpas por la incomodidad que le causaron a Sari en el Hotel Safi de Monterrey y el tiempo de espera, así como el agradecimiento por su visita el 16 de diciembre.

Finalizan su escrito mencionando que recibieron a las autoridades federales y estatales en el Hotel Safi de Monterrey un día después, el 17 de diciembre, para reforzar sus reglas y las normas sobre los perros guía.

Hotel Safi de Monterrey se disculpa por discriminación (Safi Royal Luxury Hotels vía Instagram)

Hotel Safi en Monterrey discriminó a Sari, mujer con discapacidad visual; le negó acceso con su perro guía

Mediante redes sociales se difundió un acto de discriminación que habría cometido el Hotel Safi, ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en contra de una mujer con discapacidad visual.

La víctima se identificó como Sari, quien exigió que el lugar respetara su condición y le permitiera ingresar a disfrutar del evento acompañada de su perro guía.

Y es que relató que pese a demostrar que necesitaba de la presencia del can, el cual está debidamente certificado como un animal de asistencia, le fue negado el acceso al lugar.

Sari manifestó que los trabajadores del Hotel Safi en Monterrey insistieron en que se debía a “políticas de la empresa”, por lo que su “mascota” no podía ingresar ni a los salones ni al restaurante.

La mujer subrayó que sin importar estas supuestas “políticas” se encuentra la ley, la cual la faculta para poder entrar al recinto en compañía de su perro guía.

Para ello hizo referencia al artículo 58 de la Ley General de Protección al Consumidor, reiterando que se trató de un acto de discriminación por parte de los empleados contra ella, al asegurar que su perro de asistencia era una mascota.

Esto pues ignoraban la situación que ella requería al can para poder realizar sus actividades de manera normal.

En redes, se ha hecho viral un video de Sari, una mujer con discapacidad visual, a la que se le negó ingresar al Hotel Safi en Monterrey, con su perro guía, pues le dijeron que "no se permiten mascotas". pic.twitter.com/u113NrGF6Z — Azucena Uresti (@azucenau) December 18, 2024

Hotel Safi en Monterrey permitió ingreso a Sari y su perro guía “por esta vez”

Mediante una publicación en sus redes sociales, Sari compartió que tras más de 30 minutos de intentar dialogar con el personal del Hotel Safi en Monterrey, sí le permitió el ingreso.

No obstante, personal le reiteró que se trató únicamente “por esta vez” el permiso de entrar con su perro, insinuando que en caso de que volviera a ocurrir tendría que dejar al perro en algún resguardo.

Sari compartió que esto tuvo lugar luego de que amenazara con acudir ante las autoridades y poner una demanda, pues sus derechos estaban siendo violentados por este sitio.

Finalmente la joven pidió al Hotel Safi en Monterrey que implementara una mejor capacitación del personal, para que se evitaran malo ratos como los que le tocó vivir en una tarde donde festejaría su posada de su trabajo.

Cabe señalar que dentro de las políticas el lugar supuestamente sí acepta animales de apoyo, siempre y cuando estén acreditados, como lo era el perro que acompañaba a Sari pero aun así le pretendían negar el acceso.