El Hotel Safi de Monterrey, Nuevo León da de qué hablar, tras la polémica con Carlos Trejo por discriminación.
Ante el caso de discriminación a Carlos Trejo en Safi Hotel de Monterrey, te contamos cuánto cuesta hospedarse.
Este es el precio de habitaciones para hospedarse en el Hotel Safi
Tras la polémica con Carlos Trejo, te tenemos los precios para hospedarte en el Hotel Safi por habitaciones.
Según su página web, el precio para hospedarse en el Hotel Safi de Monterrey tiene una tarifa a partir de más de los 3 mil 700 pesos y hasta los casi 15 mil pesos, costos 2026; ya que por temporada puede variar.
Así como también el precio dependerá del tipo de habitación, pues el Safi Hotel ofrece 10 tipos de habitaciones, las cuales con costos son:
- Habitación Doble Matrimonial Luxury - 3 mil 721.73 pesos
- Habitación Doble Matrimonial Luxury Panorámica - 3 mil 855.60 pesos
- Habitación Doble Queen Luxury Gran Panorama - 3 mil 944.85 pesos
- Habitación Doble Queen Club Lounge - 3 mil 944.85 pesos
- Habitación Doble Queen Luxury - 3 mil 989.48
- Habitación Doble Queen Luxury Panorámica 3 mil 989.48 pesos
- Suite King Con Bañera De Hidromasaje - 12 mil 257.00 pesos
- Suite Doble Queen - 12 mil 495.00
- Suite King Plus Con Bañera De Hidromasaje - 12 mil 495.00
- Master Suite Royal Luxury - 14 mil 875.00 pesos
Precio del restaurante del Hotel Safi
El Hotel Safi también cuenta con el servicio de restaurante con una gran variedad de precios por servicio, además del hospedaje.
El restaurante del Hotel Safi Valle ofrece desayunos y comidas en tipo buffet, así como platillos a la carta:
- Desayunos buffet entre 385 pesos y los 415 pesos
- Comida buffer entre los 410 y los 435 pesos
- A la carta entre 310 pesos y 500 pesos.