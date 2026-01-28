Carlos Trejo, mejor conocido como el “Cazafantasmas” denunció a un hotel por discriminación a su persona.

Lo que obligó a Carlos Trejo abandonar el lugar, sin antes sacar su coraje contra el empleado que lo discriminó, pese a las disculpas del personal.

Carlos Trejo sufre discriminación por su vestimenta en hotel de Monterrey

A través de un video en sus redes sociales, Carlos Trejo denunció al hotel Safi de Monterrey tras sufrir discriminación, lo que lo obligó a dejar el lugar.

Luego de que presuntamente se le fuera negado el acceso al restaurante del hotel a Carlos Trejo por un empleado que impidió su entrada debido a su vestimenta, la cual según contó el “Cazafantasmas” podría molestar a los demás comensales.

En el video se puede ver a Carlos Trejo quejarse con otra empleada del hotel sobre el trato dado, la cual ofrece una disculpa y asegura que su compañero será reportado.

Pese a esto Carlos Trejo apuntó que abandonaría el hotel y se hospedaría justo en el que estaba enfrente, pues lo tratarían mejor, sin embargo, antes de irse el famoso no pudo evitar y lanzar algunas groserías para el personal que lo discrimino.

Alfredo Adame se burla de Carlos Trejo tras ser discriminado en hotel

Ante el pique de los famosos, Alfredo Adame no dejó pasar el momento para burlarse de Carlos Trejo, tras ser discriminado en hotel.

Pues el actor Alfredo Adame compartió el video de Carlos Trejo asegurando que eso le pasa por ser el “Cazafantasmas”.

Ante ello, Carlos Trejo le respondió a Alfredo Adame acusándolo de narcisista por burlarse de la “discriminación de un mexicano”, asegurando que solo un enfermo no entiende de las cosas.