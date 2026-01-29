Ante el caso de discriminación Carlos Trejo el “Cazafantasma” evalúa demanda contra hotel Safi de Monterrey, Nuevo León.
Así como Carlos Trejo prometió que habrá pelea con Alfredo Adame, pues de su parte estará esperándolo arriba del ring.
Hotel Safi podría ser demandado por discriminación; así lo evalua Carlos Trejo
En entrevista con Sale el Sol, Carlos Trejo contó el mal momento que paso en el hotel Safi, tras sufrir discriminación de su personal, debido a su vestimenta.
Con ello, el caso tomó revuelo, pues no es la primera vez que el hotel Safi se pone en la mira por este mismo tema, a lo que se le preguntó a Carlos Trejo si tomaría la vía legal.
Carlos Trejo respondió que lo evalúa, ya que contó que “mi abogado, el de toda la vida, me habló y le dije haz lo que tengas que hacer”.
Sin embargo, Carlos Trejo no habló más del tema, pues se encuentra concentrado para su pelea con Alfredo Adame.
Carlos Trejo se dice listo para pelear con Alfredo Adame
En otros temas el “Cazafantasma” Carlos Trejo se dijo listo y “totalmente” dispuesto para pelear con Alfredo Adame en Ring Royale 2026.
Esto ante los rumores de que Alfredo Adame podría bajarse del show boxístico, sin embargo, Carlos Trejo aseguró que el actor no podrá dejar ya que los organizadores le dijeron que tiene al actor “amarrado”.
“El se va a subir porque se va a subir, debió haber pensado por hacer tanta estupidez. Alfredo Adame se tiene que subir a palear a fuerzas, si no lo hace se le viene una multa legal muy fuerte”Carlos Trejo
Y por lo que Carlos Trejo se dijo preparado para la gran pelea, pues “llegue o no llegue yo voy ha estar ahí”, finalizó.