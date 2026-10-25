La familia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la empresaria Mariana Rodríguez, está de fiesta.

Durante las primeras horas de este domingo 25 de octubre de 2026, la pareja dio la bienvenida a su tercera hija, a quien nombraron Raquel.

A través de sus historias de Instagram, la titular de Amar a Nuevo León compartió una conmovedora fotografía sosteniendo a la pequeña en el hospital.

En la imagen se observa un reloj digital que marca las 4:57 a.m., momento en el que la recién nacida se encontraba tranquila en los brazos de su madre.

Nace la tercera hija de Mariana Rodríguez y Samuel García (Especial/IG Mariana Rodríguez)

Samuel García y Mariana Rodríguez presentan a la pequeña Raquel

Por su parte, Eugenia Rodríguez, hermana de Mariana Rodríguez, publicó postales del gobernador de Nuevo León vistiendo bata quirúrgica y cargando a la bebé en el hospital.

En sus historias de redes sociales dedicó un emotivo mensaje: “Bienvenida Raquel”, etiquetando a los orgullosos padres.

Nace la tercera hija de Mariana Rodríguez y Samuel García (@eugeniardzc)

Nace la tercera hija de Mariana Rodríguez y Samuel García (@eugeniardzc)

La llegada de Raquel ha provocado miles de reacciones por parte de seguidores, figuras de la política y usuarios en redes sociales, quienes han expresado sus felicitaciones y buenos deseos a la familia García Rodríguez en esta nueva etapa.

De acuerdo con información de medios de comunicación, Raquel nació en un hospital privado de San Pedro Garza García este domingo 25 de octubre de 2026.

¿Quiénes son las hijas de Mariana Rodríguez y Samuel García?

Con el nacimiento de Raquel, la pareja de Nuevo León suma tres integrantes a su familia.

Su primera hija, Mariel, nació en marzo de 2023, convirtiéndose en una figura muy presente en las redes sociales de sus padres.

Posteriormente, en 2024, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Isabel.

Ahora en 2026, con la llegada de Raquel, Samuel García y Mariana Rodríguez completan la familia de tres hijas pequeñas que suele acaparar la atención mediática en Nuevo León.