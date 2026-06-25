Autoridades confirmaron la muerte de Mina, la osa que fuera rescatada en graves condiciones de salud del Zoológico La Pastora, ubicado en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), oficialmente la muerte de la osa Mina ocurrió el 10 de junio de 2026, pero fue hasta el 23 de junio cuando fueron entregados los resultados de su necropsia.

¿De qué murió la osa Mina, rescatada del Zoológico La Pastora en Nuevo León? Esto dijo Profepa

Tras meses de una ardua batalla por su supervivencia y un monitoreo veterinario constante, Profepa dio a conocer de qué murió la osa Mina tras ser rescatada del Zoológico La Pastora en Nuevo León.

Según indicaron, la necropsia confirmó que la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio vinculado a una condición de insuficiencia cardíaca avanzada.

Los especialistas detectaron un edema pulmonar severo, hallazgo plenamente coincidente con los antecedentes clínicos de la osa Mina.

A pesar de que los médicos lograron aliviar sus lesiones cutáneas y mantener un esquema de medicación permanente para garantizarle una vida digna, el desgaste físico previo resultó insuperable.

Así luce hoy Mina , la osa rescatada del zoológico La Pastora (@fundacion_invictus / Instagram)

En el ámbito judicial, Profepa anunció la conclusión de los procedimientos legales contra el Zoológico La Pastora, notificando sanciones y órdenes de reparación del daño desde marzo de 2026.

Sin embargo, dichas resoluciones aún no se llevan a cabo, toda vez que el Zoológico La Pastora recurrió a herramientas legales para impugnar el fallo.

Por tal motivo, el proceso permanece estancado en tribunales, postergando la rendición de cuentas por las graves omisiones que afectaron la salud de la osa Mina por parte de los responsables de dicho lugar.

Cabe recordar que al momento de ser rescatada por Fundación Invictus, especialistas diagnosticaron a Mina con un cuadro de desnutrición crónica y problemas dermatológicos agudos.

Dichas condiciones sentaron las bases para el desarrollo de una cardiomegalia que, a la postre, derivó en la muerte del ejemplar.