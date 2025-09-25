Tras varias especulaciones, Movimiento Ciudadano descartó alianza para pelear por la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Aunque todavía faltan dos años para las elecciones, Movimiento Ciudadano se encuentra convencido que son un serio contrincante sin necesidad de recurrir a una alianza.

Han surgido varios rumores sobre que Movimiento Ciudadano podría recurrir a una alianza para la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Sin embargo, fue Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, quien descartó que el partido se encuentre pensando en una alianza.

Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que Movimiento Ciudadano puede alcanzar la victoria en Nuevo León sin necesidad de ninguna alianza ya que tiene una fuerza lo suficientemente competitiva.

Y es que se encuentra convencido que Movimiento Ciudadano a alcanzado una gran popularidad por lo que no necesitaría ningún partido para ir por la gubernatura de Nuevo León.

Luis Donaldo Colosio Riojas resaltó que las alianzas no solo sirven para las elecciones, sino que también generan estabilidad política.

Y es que evitan desencuentros políticos que generan problemas en el momento de gobernar.

Pero, Luis Donaldo Colosio Riojas considera que todavía es muy pronto para hablar de una candidatura en Nuevo León y es que todavía falta tiempo.

Luis Donaldo Colosio Riojas reconoció que una eventual alianza con el PAN podría traer ventajas, pero tendrían que analizar porque en muchos municipios hay diferencias y se hace inviable.

Líder nacional de Movimiento Ciudadano cree que Morena crea rumores por miedo de este partido

Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, acusó que Morena ha difundido rumores sobre el partido.

Y es que Jorge Álvarez Máynez señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum han comenzado a difundir con intensidad un “rumor” sobre una alianza de Movimiento Ciudadano con el PAN.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que ahora que Morena ha llegado al poder, están haciendo todo lo que antes criticaban.

Y es que cree que Morena se encuentra preocupado por el crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano.

“Morena no solo se ha aliado con lo peor del pasado, sino que está repitiendo sus mismos errores y replicando sus peores vicios. Entendemos que les preocupe nuestro crecimiento” Jorge Álvarez Máynez

En ese sentido, Jorge Álvarez Máynez le recomendó al partido que no se preocupen las estrategias de Movimiento Ciudadano pues todavía falta para la elección.

Además destacó que a diferencia de Morena, Movimiento Ciudadano si actúa con congruencia.

“A la presidenta no deben preocuparle las alianzas. Falta mucho para la elección y Movimiento Ciudadano tiene muchos años actuando con congruencia. A diferencia de Morena, por cierto, que sí ha participado en alianzas que antes criticaba. Sin ir más lejos: desde que tienen la posibilidad legal, no han competido solos ni una vez” Jorge Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez le recomendó a Morena concentrarse en darles respuestas a los mexicanos sobre las problemáticas que enfrenta el país y no atacar a la alternativa política.