El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la FGR contra la diputada local Lorena de la Garza y quienes resulten responsables por la fumigación realizada en un parque público del sur de Monterrey, durante el paso migratorio de la mariposa monarca.

La denuncia señala que el pasado 13 de noviembre, durante una jornada de vacunación organizada por la legisladora en el Parque El Dragón, ubicado en la zona de Sierra Alta Monterrey, una brigada vinculada a ella dispersó insecticidas sobre áreas verdes y árboles donde descansaban ejemplares de mariposa monarca.

Los hechos generaron preocupación entre vecinos, ambientalistas y ciudadanos por los posibles daños a la fauna silvestre.

MC pide esclarecer quién autorizó la fumigación

La diputada Marisol González señaló que ningún integrante del Congreso tiene atribuciones para ordenar la fumigación de parques o espacios públicos, por lo que pidió esclarecer quién autorizó los trabajos por parte del Gobierno de Monterrey.

Hay que recordar que ninguna diputada ni ningún diputado tenemos atribuciones de fumigar ningún parque, ningún espacio público. Todo esto nosotros como diputados lo podemos gestionar, entonces lo que hemos pedido es que se establezca también quién aprobó de parte del Gobierno de Monterrey esta fumigación. Marisol González, diputada de la bancada Movimiento Ciudadano

La legisladora agregó que existe una petición ciudadana que supera las 300 mil firmas, mediante la cual se solicita la destitución de la diputada Lorena de la Garza, por lo que llamó a revisar y determinar las responsabilidades correspondientes desde el Congreso estatal.

Como parte de los elementos presentados ante la autoridad federal, Movimiento Ciudadano incorporó el pronunciamiento público de la propia diputada Lorena de la Garza, quien reconoció que su equipo realizó una fumigación que no debió llevarse a cabo, particularmente durante el paso de la mariposa monarca, y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

Denuncia busca investigar posibles daños a la mariposa monarca

La coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes, destacó que la denuncia también responde a una exigencia ciudadana que busca consecuencias por lo sucedido y que las autoridades federales actúen conforme a la ley.

La sociedad está queriendo o está esperando que haya consecuencias acerca de estos actos tan lamentables y en ese sentido es que nosotros nos presentamos ante esta Fiscalía General de la República a presentar esta denuncia de hechos. Y que en apego al Código Penal Federal pueda aplicarse la sanción correspondiente. Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada

El documento señala que los hechos podrían encuadrar en delitos previstos en los artículos 414 y 420, fracciones III y V, del Código Penal Federal, relacionados con daños al ambiente y a ejemplares de especies de fauna silvestre sujetas a protección especial.

La bancada también solicitó a la FGR realizar inspecciones ministeriales y peritajes ambientales en el lugar, identificar las sustancias químicas utilizadas, determinar las posibles afectaciones a la especie y preservar las evidencias digitales relacionadas con los hechos.

La denuncia por la fumigación en Monterrey busca que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, además de garantizar la protección de la mariposa monarca, cuya migración coincidió con la dispersión de insecticidas en el Parque El Dragón.