La actriz Lorena de la Garza denuncia que ha recibido amenazas tras ser confundida con la diputada del PRI y a quien señalan de fumigar espacio por el que pasa la mariposa monarca.

Yo simplemente solo soy un actriz y no me meto en temas de política Lorena de la Garza

El pasado 12 de noviembre, la diputada Lorena de la Garza ordenó fumigar el parque Sierra Alta durante una campaña de vacunación, ignorando que ese espacio es parte de la ruta de migración de la mariposa monarca.

Lorena de la Garza denuncia que amenazas tras ser confundida con diputada

La diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza, fue duramente criticada por sus acciones, ya que ordenó rodear sustancias químicas sin el permiso de las autoridades.

Sin embargo, muchos han confundido a la diputada con la actriz Lorena de la Garza, ya que comparten el mismo nombre.

Lorena de la Garza aclaró en el programa De Primera Mano, que ella no está involucrada con lo ocurrido en Nuevo León y que se están confundiendo de persona.

Me tocó de rebote algo que yo ni al caso, solo somos tocayas de nombre y apellido, yo no soy quién para juzgar las decisiones de los demás, es una molestia generalizada, pero hubo una confusión Lorena de la Garza

La actriz revela que los detractores de la diputada acudieron a sus redes sociales a reclamarle por lo ocurrido en Nuevo León e insistieron en insultarla a pesar de aclararles que no era la diputada.

La gente empezó a pensar que yo era actriz que se convirtió en diputada y se hizo una locura, una agresión impresionante en las redes sociales con amenazas de todo tipo Lorena de la Garza

Consiguen dirección de Lorena de la Garza tras confusión com diputada

Lorena de la Garza denuncia que las amenazas tras confundir con la diputada de Nuevo León fueron escalando, al punto que hubo personas que consiguieron la dirección de su casa.

Hubieron amenazas de llegar aquí (su casa) no sé cómo fue que consiguieron la dirección, subieron amenazas de ir a lugares donde trabajo y ahí fue donde me preocupó Lorena de la Garza

La actriz compartió imágenes de los mensajes que le llegaban, donde amenaza con ir a su casa o lugares donde trabajaba para hacerle daño.

Lorena de la Garza expresó que ella también estaba indignada por el daño ecológico a las mariposas monarca, pero quiere aclarar que ella no se dedica a la político y tampoco tiene relación con la diputada.

Los seguidores de Lorena de la Garza le ayudaron a aclarar que no se trataba de la diputada e incluso hubo quienes se disculparon con la actriz por atacarla sin fundamentos.