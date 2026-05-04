El gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, ha intensificado las acciones de supervisión y mantenimiento de vialidades en diversos puntos del municipio, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura urbana.

Autoridades municipales detallaron que el objetivo de esta labores es mejorar la movilidad y garantizar condiciones seguras y dignas para los y las regiomontanas.

Gobierno de Monterrey intensifica supervisión de calles

La estrategia busca identificar afectaciones en la carpeta asfáltica para rehabilitarlas y darles mantenimiento antes de que se generen problemas viales o de seguridad para la ciudadanía.

Asimismo, durante las jornadas de trabajo se evalúan las calles, señalización, condiciones de tránsito y puntos de riesgo para darles mantenimiento. Además, con la supervisión de manera constante se permite dar seguimiento a las obras y verificar que los trabajos realizados cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Monterrey mejora su infraestructura vial con supervisión, rehabilitación y mantenimiento (cortesía)

Por otra parte, el municipio ha realizado operativos de bacheo, rehabilitación de pavimentos y adecuación viales para mejorar la movilidad de Monterrey con acciones concretas en toda la entidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral del gobierno de Monterrey por impulsar una infraestructura urbana de calidad, funcional, segura y ordenada que beneficie a las y los peatones, así como a los vehículos.